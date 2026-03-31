Если в начале года взгляд экспертов, в том числе и из Банка Латвии, на экономику страны был полон оптимизма, то с началом кризиса в Персидском заливе, оптимизм стал стремительно таять. Сегодня, впрочем, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс на встрече с депутатами Сейма из комиссии по бюджету и финансам не выглядел очень подавленным. Но признал, что если кризис на Ближнем Востоке затянется, то прогнозы экономического роста придется пересмотреть. Точнее — они уже снизились. «Если мы раньше прогнозировали рост в этом году в пределах 2,5 и даже 3% ВВП, то уже сейчас можно отнять 0,5-1%, а если геополитическая ситуация будет ухудшаться, то рост экономики еще уменьшится, однако по-прежнему мы будем в плюсе», - высказал свой прогноз М. Казакс.

Президент Банка Латвии предупредил, что Европейский Центральный банк, чтобы сдержать инфляцию — примерно в пределах 2%, - может вернуться к проверенному способу повышения процентных ставок. По мнению М. Казакса, сдерживание инфляции и в интересах Латвии, поскольку инфляция особенно сильно бьет по жителям с маленькими доходами.

Отметим, что президент Банка Латвии, говоря о планах своего ведомства, снова упомянул о необходимости «реформы» системы надзора за небанковским сектором. А именно: М. Казакс не скрывает своего плана — перенять под надзор Банка Латвии финансовые компании, против чего выступают и сам небанковский сектор и нынешний регулятор — Центр защиты прав потребителей. Окончательное слово в этом вопросе как будет принадлежать депутатам Сейма. Сами депутаты не скрывали своего недовольства слишком инертной работой Банка Латвии.

"Это многие вещи мы уже слышали в январе и о юридических лицах, о перекредитации, но проблемы остаются одни и те же. Поэтому, честно говоря, мне хотелось динамики, да и про эти макроэкономические прогнозы все-таки какие-то конкретные вещи и консультации, в том числе о сокращении расходов в бюджете ", - заявила депутат от Объединенного списка Айва Виксна. Больше амбиций и динамики от Банка Латвии ждет и председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Анда Чакша («Новое Единство»): "То, что я слышу, — нам не хватает амбиций и в этих кризисных условиях — найти способ, как мы можем быстрее добиваться хороших результатов.