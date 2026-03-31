Латвия закупит противодронные системы 2 758

Дата публикации: 31.03.2026
На закрытом заседании правительства обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с участившимися залетами на латвийскую территорию иностранных дронов.

Сегодня в секретном режиме правительство обсудило доклады министра обороны и военных специалистов по поводу системы реагирования на прилет дронов и закупку систем противодронной обороны. Как сообщил на пресс-конференции после заседания правительства министр обороны Андрис Спрудс, принято решение еще в этом году закупить системы отражения и сбивания дронов, в том числе используя систему дрон против дрона. По словам министра, будет закуплено порядка 500 таких систем.

Автор - Абик Элкин
