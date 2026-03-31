Как известно, сегодня правительство в закрытом режимо рассмотрело и удовлетворило просьбу airBaltic о предоставлении срочного займа в размере 30 миллионов, который нужно вернуть до 31-го августа сего года.

Комментаторы в социальных сетях весьма гневно отреагировали на это решение правительства.

"Опять же Генпрокуратуре будет что делать, тут безумнее, чем в «деревообрабатывающем деле» - и введение Кабмина в заблуждение, и господдержка, только тут Шуваев вряд ли будет такактивен", - написал политолог Юргис Лиепниекс, напомнив, что лидер парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс обращался в Генпрокуратура с заявлением по поводу законности принятого правительством решения о поддержке отрасли деревообработки.

"Это, правда, открытое введение Кабинета министров в заблуждение. Проблемы airBaltic сейчас не только из-за шока топливного рынка", - убежден экс-министр Юрис Пуце.

Это НЕ кредит. Его точно не отдадут никогда. В краткосрочном периоде никаких сожженных этим летом денег вернуть просто невозможно. И это они знают", - предупредил экономист Гунтарс Витолс.

Скорее всего, долг конвертируют в другие финансовые инструменты, как в бесценные акции или долгосрочные долги.

Заем оформляется как краткосрочный только для того, чтобы можно было занять дешевле сегодняшней рыночной ставки около 50%.