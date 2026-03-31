Итак, как уже сообщалось, сегодня правительство по инициативе министра сообщений Атиса Швинки в закрытом режиме обсудило ситуацию в airBaltic. На без того печальную финансовую ситуацию в национальной авиакомпании повлиял и кризис в Персидском заливе. Как отметил на пресс-конференции после заседания правительства глава минсообщений Атис Швинка, если еще недавно авиационное топливо стоило 700 долларов за тонну, то теперь - 1500-1800 долларов, то есть стоимость удвоилась. По итогам секретного заседания правительства было принято решение удовлетворить просьбу руководства airBaltic и выдать краткосрочный займ - до августа этого года, в размере 30 миллионов евро.

Пока, впрочем, неясно, что будет делать правительство, если авиакомпания не сможет вернуть в срок одолженные средства. Прецедент уже, как известно, был.