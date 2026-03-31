Правительство согласилось выдать airBaltic краткосрочный заем. Деньги нужно будет отдать до августа... 7 1814

Политика
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правительство согласилось выдать airBaltic краткосрочный заем. Деньги нужно будет отдать до августа...

Пока, правда, неясно, что будет, если национальная авиакомпания летом не сможет вернуть деньги.

Итак, как уже сообщалось, сегодня правительство по инициативе министра сообщений Атиса Швинки в закрытом режиме обсудило ситуацию в airBaltic. На без того печальную финансовую ситуацию в национальной авиакомпании повлиял и кризис в Персидском заливе. Как отметил на пресс-конференции после заседания правительства глава минсообщений Атис Швинка, если еще недавно авиационное топливо стоило 700 долларов за тонну, то теперь - 1500-1800 долларов, то есть стоимость удвоилась. По итогам секретного заседания правительства было принято решение удовлетворить просьбу руководства airBaltic и выдать краткосрочный займ - до августа этого года, в размере 30 миллионов евро.

Пока, впрочем, неясно, что будет делать правительство, если авиакомпания не сможет вернуть в срок одолженные средства. Прецедент уже, как известно, был.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
