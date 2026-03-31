Как уже сообщалось, сегодня по инициативе главы минсообщений Атиса Швинки ("Прогрессивные") в повестку дня заседания Кабинета Министров был внесен доклад об актуальной ситуации в airBaltic. Компания, которая и без того испытывает серьезные финансовые трудности, столкнулась еще и с последствиями кризиса в Персидском заливе. А именно - резко подорожало авиационное топливо. В связи с этим airBaltic обратилось в правительство с просьбой предоставить краткосрочный займ. О какой именно сумме идет речь - не раскрывается. Зато именно в эти часы правительство в закрытом от посторонних глаз и ушей режиме обсуждает ситуации в airBaltic. На заседание приглашены руководители авиакомпании - председатель совета Андрей Мартынов, председатель правления Эрно Хилден и член правления по финансам Витолдс Яковлевс.

По слухам, правительство пока не готово решать вопрос о предоставлении займа и к этой теме министры могут вернуться после праздников.