Правительство в секретном режиме обсуждает ситуацию с airBaltic 2 293

Политика
Дата публикации: 31.03.2026
Изображение к статье: Правительство в секретном режиме обсуждает ситуацию с airBaltic
Будут ли готовы правящие уже сегодня решить вопрос о предоставлении национальной авиакомпании срочного займа?

Как уже сообщалось, сегодня по инициативе главы минсообщений Атиса Швинки ("Прогрессивные") в повестку дня заседания Кабинета Министров был внесен доклад об актуальной ситуации в airBaltic. Компания, которая и без того испытывает серьезные финансовые трудности, столкнулась еще и с последствиями кризиса в Персидском заливе. А именно - резко подорожало авиационное топливо. В связи с этим airBaltic обратилось в правительство с просьбой предоставить краткосрочный займ. О какой именно сумме идет речь - не раскрывается. Зато именно в эти часы правительство в закрытом от посторонних глаз и ушей режиме обсуждает ситуации в airBaltic. На заседание приглашены руководители авиакомпании - председатель совета Андрей Мартынов, председатель правления Эрно Хилден и член правления по финансам Витолдс Яковлевс.

По слухам, правительство пока не готово решать вопрос о предоставлении займа и к этой теме министры могут вернуться после праздников.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
