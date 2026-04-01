С начала агрессии России против Украины к этой группе жителей приковано повышенное внимание. Хотя закон в большинстве случаев не допускает двойного гражданства Латвии и России, контролировать это службам безопасности сложно. Во вторник депутаты расспрашивали латвийские службы безопасности об этой проблеме, сообщают Новости ТВ3.

Законы Латвии не позволяют одновременно быть гражданином Латвии и России. Однако на практике проверить, не получил ли человек второй паспорт тайно, крайне сложно. Государство в значительной степени полагается на добросовестность самих людей, и именно это сейчас рассматривается политиками как один из главных рисков.

Хотя Министерство внутренних дел указывает, что в Латвии проживает почти 2500 человек с двойным гражданством Латвии и России, это число не охватывает все случаи. Часть таких людей — так называемые исторические случаи, когда второе гражданство было получено до 2013 года, когда действовало иное регулирование.

В настоящее время чаще всего двойное гражданство возникает у детей, которые получают его уже при рождении — в семьях, где один из родителей является гражданином России. Примечательно, что именно среди детей число латвийско-российских двойных граждан увеличилось в четыре раза, особенно после начатой Россией войны в Украине. Если в 2014 году их было 1309, то в этом году — уже 4231 человек.

"Это вопрос, очевидно, касается детей, потому что, рождаясь в таких семьях, они получают двойное гражданство до допустимого возраста — 25 лет", — на вопрос председателя подкомиссии Сейма по внутренней безопасности Эдвина Шноре (Национальное объединение) ответил заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Вилнис Витолиньш.

Закон предусматривает, что такая ситуация допустима до достижения 25 лет. После этого молодому человеку необходимо сделать выбор в пользу только одного гражданства. Молодые люди с двойным гражданством не призываются на Службу государственной обороны, однако нельзя исключать, что среди призывников может оказаться гражданин Латвии, скрывающий российское гражданство. Поэтому службы безопасности проверяют фактические связи каждого призывника с Россией — например, учился ли он там или жил у родственников.

"Мы просим привлечь Службу военной разведки и безопасности для оценки. На данный момент у нас было шесть случаев, связанных с различными обстоятельствами в Российской Федерации. Во всех этих случаях были заключения, что молодой человек не соответствует интересам безопасности Латвии", — отметил директор департамента Службы государственной обороны Министерства обороны Кристерс Граузе.

Однако главная проблема остаётся контроль. На практике проверить, не получил ли человек российское гражданство тайно, сложно также потому, что Россия такие данные Латвии не предоставляет. Министерство внутренних дел не пожелало публично раскрывать, как именно службы выявляют факты двойного гражданства, поэтому заседание продолжилось за закрытыми дверями.

После него Шноре отметил, что нередко двойное гражданство выявляется косвенно: "Они въезжают в Латвию через Эстонию. Место пересечения российской границы находится в Эстонии, и оттуда Латвия получает довольно много сообщений о случаях, когда выясняется, что у гражданина Латвии есть также российский паспорт, о чём латвийские учреждения даже не знали. Такие случаи есть, и фактически все службы признали, что это очень проблематично".

Реальное число людей с двойным гражданством Латвии и России может быть выше, поскольку часть людей просто не сообщает об этом факте, а государство не всегда способно это проверить.

"С тех пор как идёт война и Россия является агрессором, напавшим на Украину и не скрывающим, что могла бы напасть и на другие страны, фактически нужно выбирать, на чьей ты стороне. Если ты одновременно имеешь латвийское и российское гражданство, то, как говорят службы, ситуация изменилась, и существуют серьёзные подозрения в отношении рисков лояльности", — пояснил Шноре.

В условиях, когда Россия продолжает войну в Украине и ситуация безопасности в регионе изменилась, вопрос скрытого двойного гражданства из юридического стал вопросом безопасности, уточняют журналисты.