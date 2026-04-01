Служба государственной безопасности (СГБ) вновь не рекомендует жителям Латвии в предстоящие пасхальные выходные отправляться в Россию или Беларусь, поскольку там существуют высокие риски разведывательной деятельности, вербовки и провокаций, сообщает ЛЕТА.

СГБ обращает внимание, что целью спецслужб России и Беларуси может стать любой человек, независимо от рода занятий и доступа к защищённой информации. При этом возможности латвийских учреждений помочь своим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в России или Беларуси, ограничены.

Служба установила, что спецслужбы России и Беларуси активно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они обладают широкой свободой действий. Их сотрудники не будут колебаться применять агрессивные и незаконные методы, чтобы принудить к сотрудничеству.

Если всё же необходимо отправиться в одну из этих стран, служба рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нём есть рабочая или чувствительная информация. На пункте пограничного контроля с телефона могут быть извлечены данные, а также он может быть заражён шпионским программным обеспечением. Более безопасным вариантом является телефон с предоплаченной SIM-картой, от которого после поездки можно избавиться. Также не следует брать с собой компьютер, флеш-накопители и другие носители данных.

Выявление потенциальных целей для вербовки происходит уже на пограничных пунктах — представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать другие прикрытия, включая сотрудников правоохранительных органов или любых других учреждений России или Беларуси. Кроме того, значимую информацию они могут получить даже в ходе обычного разговора.

СГБ предупреждает, что сотрудники спецслужб могут агрессивно и в ультимативной форме выдвигать обвинения в нарушениях или преступлениях, а также пытаться принудить к сотрудничеству в обмен на освобождение от ответственности или обещая облегчённое прохождение пограничного контроля.

В случае подозрений на контакт с представителем спецслужб России или Беларуси СГБ призывает сообщать об этом, позвонив по круглосуточному телефону службы 67208964 или написав на электронную почту [email protected].