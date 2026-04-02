Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах раскрыл детали, которые бросают на него тень.

Газета “Baltic Sentinel” сообщает, что влиятельный политик признал в мемуарах, что согласился рассмотреть возможность вывода части сил НАТО из Восточной Европы, пишет nra.lv.

В книге «On My Watch: Leading NATO in a Time of War» бывший глава альянса пишет, что в 2021 году предложил России обсудить опасные уступки, касающиеся Балтийских стран, не информируя союзников.

Столтенберг, возглавлявший НАТО с 2014 по 2024 год, в мемуарах описывает себя как человека, избегающего конфликтов и ищущего дипломатический баланс. Несмотря на то что название книги отсылает к «военному времени», автор критической статьи Мелисс Ойдсалу отмечает, что альянс большую часть его срока оставался пассивным и официально легитимизировал военную поддержку Украине лишь в 2024 году.

Диалог с Россией за счёт Балтийских стран

Одним из самых спорных моментов книги является признание Столтенберга о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым осенью 2021 года. Несмотря на возражения Польши и стран Балтии, он предложил в рамках Совета Россия — НАТО обсудить идею Кремля о создании «буферной зоны» и выводе сил альянса на позиции, существовавшие до 1997 года.

Такое предложение означало бы вывод сил НАТО из регионов Восточной Европы. Хотя автор подчёркивает единство альянса, он не скрывает, что был готов обсуждать возвращение архитектуры европейской безопасности к реалиям прошлого тысячелетия за спинами новых членов.

Иронично, что предложение обсудить вывод войск НАТО отклонила сама Россия, потребовав выполнения всех условий своего ультиматума 2021 года, а не «выборочных удобных решений».

Хотя разведка США уже в октябре 2021 года предупреждала о готовящемся нападении, Франция и Германия считали угрозу преувеличенной.

Столтенберг признаёт, что поддержал позицию Берлина и Парижа по предотвращению эскалации. Мемуары подтверждают впечатление, что Запад в начале войны ожидал быстрого падения Киева.

Автор подчёркивает, что его взгляды на отношения с Россией сформировались под влиянием отца — бывшего министра иностранных дел Норвегии Торвальда Столтенберга, который даже в годы холодной войны выступал за диалог с Москвой. Сын с гордостью отмечает, что ему удалось поддерживать этот диалог даже после аннексии Крыма в 2014 году.

Отношения с Трампом и будущее альянса

Значительная часть книги посвящена Дональду Трампу. Столтенберг утверждает, что угрозы Трампа выйти из НАТО не были блефом — его советники всерьёз рекомендовали рассмотреть такой шаг. Несмотря на постоянное напряжение, бывший генсек признаёт парадокс: в период президентства Трампа присутствие США в Европе увеличилось, а союзники стали больше тратить на оборону.

Столтенберг, ныне министр финансов Норвегии, не скрывает своей обеспокоенности будущим НАТО в случае возможного второго срока Трампа, называя распад альянса реальной возможностью.