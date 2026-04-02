Служба военной разведки и безопасности (СВРБ) опубликовала имена нескольких офицеров Главного управления Генштаба Вооружённых сил России (ГРУ) и одного офицера белорусского ГРУ, которые развернули агентурную разведку против Латвии, пишет ЛЕТА.

В ежегодной оценке угроз и отчёте о деятельности за 2025 год говорится, что разведывательные и службы безопасности Беларуси и России долгое время сотрудничают. Фактически Беларусь ведёт сбор разведданных также в интересах России, и её военную разведку можно считать «филиалом» российского ГРУ.

Со стороны российской спецслужбы СВРБ идентифицировала майора Алексея Пыжикова, капитана 2-го ранга Алексея Лесникова, капитана 2-го ранга Николая Четверикова, подполковника Александра Юшина, полковника Александра Гладкова и некоего Григория Иванова. Со стороны белорусского ГРУ установлен Сергей Баранов.

СВРБ отдельно выделила деятельность родившегося в 1989 году офицера российского ГРУ Иванова против Латвии с 2017 года.

Иванов организовывал сбор разведданных о частной инфраструктуре, пригодной для использования авиацией, например, аэродроме «Спилве», присутствии сил союзников НАТО в стране и различных актуальных вопросах оборонной сферы Латвии. Запрашивая помощь у дальнего родственника в Латвии, Иванов получал сведения о настроениях в латвийском обществе, оказываемой помощи Украине и объектах критической инфраструктуры на территории страны.

От агента Иванов получал также информацию практического характера, например, об условиях приобретения предоплаченных SIM-карт мобильной связи в Латвии.

Задачи агентов, управляемых российским ГРУ, могут меняться в зависимости от обстоятельств с учётом потребностей Вооружённых сил России в целевой стране, в том числе они могут включать прямую поддержку выполнения военных задач, поясняет СВРБ. В службе подчёркивают, что ярким примером является деятельность управляемой самим Ивановым агентурной группы на Украине до августа 2023 года, когда группа была выявлена и задержана Службой безопасности Украины.

Установлено, что агенты получали и передавали Иванову данные для нанесения авиаударов по Одессе, выявляли местоположение систем противовоздушной обороны Украины и их перемещения, а также сообщали о последствиях нанесённых ударов, сообщает СВРБ.

В отчёте СВРБ отмечается, что в случае военной конфронтации между Западом и Россией ожидается, что завербованная разведцентрами ГРУ агентура в Латвии будет использоваться аналогично, как на Украине, в том числе создавая угрозу жизни гражданского населения. Деятельность российского ГРУ на Украине отражает методы, которые могут быть применены и против Латвии, указывает СВРБ. В отдельных случаях такие методы уже применялись для сбора разведданных и осуществления актов саботажа в Европе, пояснили в службе.

В отчёте СВРБ также говорится, что до февраля 2022 года в посольстве России в Латвии служили офицеры российского ГРУ, которые, используя прикрытие офицеров обороны/военных атташе, фактически занимались сбором разведданных стратегического уровня.

Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину из Латвии были выдворены все офицеры ГРУ, которые на тот момент выполняли обязанности в посольстве России в качестве представителей аппарата военного атташе. В то же время офицеры Службы внешней разведки России (СВР) продолжают работу против Латвии и стран НАТО как минимум в составе двух официально задекларированных сотрудников, поясняет СВРБ.

В контексте полномасштабного вторжения России в Украину СВРБ указала, что основной задачей оперативно-тактической разведки ГРУ является обеспечение Вооружённых сил России разведданными, необходимыми для планирования и проведения военных операций за рубежом.

В Латвии эта деятельность направлена на изучение размещения сил НАТО, вооружения и боевой готовности, картирование структуры и возможностей Национальных вооружённых сил, а также выявление уязвимостей критической инфраструктуры и систем обороны.

Существенным условием реализации оперативно-тактической разведки ГРУ является вербовка агентуры (шпионов) для её привлечения к сбору разведданных, а также поиск других лиц, которых потенциально можно вовлечь в сотрудничество, отмечает СВРБ.

За формирование агентурной сети на оперативно-тактическом уровне отвечают разведцентры, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Смоленске, сотрудники которых на постоянной основе занимаются сбором разведывательной информации о недружественных России странах региона, в том числе о Латвии. Разведцентры особенно активно ведут вербовку среди граждан Латвии, которые регулярно ездят в Россию и Беларусь, говорится в отчёте.

СВРБ (Militārās izlūkošanas un drošības dienests / MIDD) — находящееся в ведении министра обороны государственное учреждение безопасности, которое осуществляет военную контрразведку, разведку и другие задачи, определённые законом о государственных органах безопасности и другими нормативными актами. С 2002 года руководителем службы является Индулис Креккис.