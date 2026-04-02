Вполне возможно, что потом и нынешний премьер, и другие правящие политики будут горько сожалеть, что... вовремя не ушли и таким образом испили горькую чашу до дна... Но это будет, видимо, уже после выборов, когда они увидят ужасные для них результаты. А пока... кажется, судьба подкидывает им одно испытание за другим, и они явно проваливают все экзамены...

Только за последние две-три недели правительство столкнулось с четырьями вызовами. Начнет по порядку.

Минэкономики начинает и... проигрывает

Первый - из-за конфликта в Персидском заливе цены на топливо - прежде всего на дизельное, - начали стремительности расти, создавая угрозу резкого скачка инфляции. Первая реакция министерства экономики была интуитивно правильной - предложить гибкий план снижения ставки акциза: в зависимости от реальной стоимости дизеля в конкретный период времени. Цель - "сдержать" стоимость литра дизельного топлива на отметке 1,80 евро. Экономисты уже подсчитали, что если стоимость превысит этот показатель, рост инфляции будет неизбежным. Минэкономики вышло в правительство с тремя вариантами снижения акциза - чем выше цена на горючее, тем на больший процент уменьшается ставка акциза. Были предложены три ставки - 15%, 25% и 35%. Самая высокая применяется, если литр дизеля превысит 2, 3 евро. Все просто и логично, а главное - эффективно.

Но не тут-то было! Минфин выступил категорически против предложения минэкономики, наставивая на принятии "фискально нейтрального решения". В переводе на простой язык это означает, что недополученный доход в бюджет от снижения акциза полностью компенсируется за счет общего повышения стоимости топлива. Объяснение простое: бюджет-2026 и так принят с предельно допустимым дефицитом, госдолг стремительно растет и допускать еще большую дыру в бюджете крайне опасно.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) сдался - видимо, исходил из того, что лучше хоть на сколько-нибудь снизить цены, чем просто продолжать спорить и не принимать решения.

В итоге, когда вы будете читать этот номер газеты, цена за литр дизеля уменьшится, по прогнозам, на 7-8 центов. Это в любом лучше, чем было, но даже близко цена не опустится до желаемых 1,80 евро за литр. И значит инфляция начнет стремительно расти - очевидно, что правительству совсем скоро снова придется вернуться к вопросу о снижении акциза. А нельзя было все-таки сразу все решить?!

И если понятно, что основной удар рост топлива наносит по грузоперевозчикам, то, может, стоило подуть о целевом субсидировании солярки для фур, которые доставляют продукты в магазины? Если действительно власти хотят не допустить нового витка инфляции!

Система нераннего оповещения

О неспособности правительства принимать быстрые и эффективные решения свидетельствует и история с очередным "прилетом" к нам дрона. Снова власти расстерялись и не знали, как им правильно действовать - предупреждать ли население и если да, то в какой момент. Алгоритмы так и не выработаны, должностные лица путаются в показаниях. В итоге министр обороны Андрис Спрудс все-таки пришел к выводу, что систему раннего оповещения нужно было включить.

Один из оппозиционных политиков логично заключил, что если появление на нашей территории одного дрона вызывает такой хаос, то что будет, если, не дай Бог, к нам залетят два, десять, сто дронов?! Даже страшно себе представить!

ИТ-коррупция

Не успели правящие прийти в себя после "нашествия" дрона, как случился грандиозный коррупционный скандал - десятки лиц - чиновники и предприниматели, - были задержаны в рамках расследования Европейской прокуратуры возможных коррупционных схем в сфере ИТ. Говоря простым языком, ушлыми представителями бизнеса информационных технологий были созданы организованные преступные сообщества с целью подмять под себя все госзаказы на предоставление ИТ-услуг, в том числе и по подсчету голосов на выборах! Отвечающий за госполитику в области ИТ министр умной администрации и регионального развития Раймондс Чударс, разумеется, и не подумал уходить в отставку - он по-прежнему делает круглые глаза и недоуменный вид.

Хорошо еще, что опытный политик Ринкевич быстренько сориентировался и фактически заставил депутатов законом установить, что подсчет голосов на грядущих выборах в Сейм - 3-го октября 2026-го года будет производиться вручную! Глава государства логично предположил, что в противном случае многие избиратели вообще не придут на выборы, потеряв всякую веру в честный исход выборов. Да и потом уже и объективно существует риск "неправильного" подсчета голосов.

Но главный вопрос остается без ответа - как власти собираются наводить порядок в системе закупок услуг информационных технологий, без которых практически невозможно нынче нормальное функционирование государства (электронная подпись, документообмен, декларирование доходов, выборы..) ?

Где взять 150 миллионов?

Однако даже все вышеперечисленные вызовы меркнут на фоне ситуации с нашей национальной авиакомпанией. По слухам, "момент истины" приближается и чтобы не допустить катастрофы (финансовой, разумеется), правящим в самое ближайшее время нужно будет решать вопрос о господдержке. Для того, чтобы airBaltic мог функционировать, необходимо срочно изыскать хотя бы 150 миллионов. И, разумеется, правительство должно придумать юридически корректный способ вливания госсредств в авиакомпанию - то есть, чтобы Брюссель акцептировал такую дотацию.

Отметим, что ситуацию усугубляет геополитический кризис, что уже привело к снижению стоимости облигаций и к повышению стоимости авиационного топлива.

Едва ли правящие рискнут... не спасать airBaltic, ведь это может привести к серьезному экономическому спаду и к репутационным издержкам. К тому же де юре латвийскому государству все еще принадлежит контрольный пакет этой компании и значит ответственность лежит именно на правительстве.

В общем, правительству Силини не позавидуешь... А все, кто в нем работают, рискуют стать политическими самоубийцами...