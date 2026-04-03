Последний рейтинг политических сил показал драматическое снижение популярности правящих партий. Глава парламентской оппозиционной фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс в социальных сетях опубликовал обширный комментарий, в котором содержится призыв к Эдгару Ринкевичу еще до выборов сменить правительство.

"Президент Латвии на этой Пасхе должен думать не о пасхальных традициях, а о создании переходного правительства. Сейчас, когда по последним рейтингам SKDS общая поддержка правительственных партий составляет всего 17,5%, президент Латвии не должен быть занят пасхальной символикой и торжественными фразами. Это не время декоративной политики. Это время действий – взять инициативу на себя и инициировать создание нового переходного правительства до выборов.

Проблемы в стране слишком обострились, чтобы их просто попытаться дотянуть до октября.

Фактически почти нет ни одной сферы, в которой не было бы видно серьезных системных проблем. AirBaltic балансирует на грани, и критический сценарий может наступить в любой момент. Вместо того чтобы своевременно запустить процесс правовой защиты и ввести жесткую финансовую дисциплину, правительство продолжает тянуть время. Rail Baltica годами был примером хаоса - без четкой ответственности и контроля.

В то же время продвигаются решения, вызывающие обоснованные вопросы о государственных приоритетах. Например, задумка о выкупе миноритарных долей LMT и TET примерно за 600 млн евро в то время, когда денег не хватает на здравоохранение, безопасность и развитие регионов.

Проект нового корпуса больницы Страдиня стал символом некомпетентности - «ошибки» десятков миллионов евро, а политической ответственности нет. Сферу ИТ сотрясают криминальные скандалы, и в обществе растут опасения по поводу безопасности выборов. Даже критическая инфраструктура, в том числе 112 система, слишком часто сталкивается с нарушениями.

В сфере безопасности реакция государства также слишком часто запоздала. Даже предупреждения клеточного вещания о возможных угрозах запускаются только под давлением общества, а не как своевременные и ответственные действия.

В то же время растет дороговизна жизни, энергетические вызовы становятся все острее, а доверие общества к государству продолжает падать. Это уже не просто недовольство правительством - это уже кризис доверия государству в целом.

В такой ситуации вопрос не в политической выгоде. Вопрос в способности страны действовать.

Поэтому решение, на мой взгляд, очевидно - Латвии до выборов нужно переходное правительство. Широкое и дееспособное правительство, ориентированное на выполнение конкретных задач, а не на политическое выживание в преддверии выборов 3 октября.

Еще можно сделать важные вещи: незамедлительно ввести финансовую дисциплину и при необходимости начать процесс правовой защиты airBaltic; провести полную ревизию проекта Rail Baltica и определить ответственных; остановить необоснованные и дорогостоящие сделки, не отвечающие приоритетам государства; в здравоохранении прекратить растрату бесхозяйственных средств; укреплять контрольно-пропускные пункты восточной границы как инфраструктуру безопасности, а не подчинять их формальным требованиям «зеленого курса»; снизить бюрократию и восстановить ответственность в госуправлении; и, что самое важное, разработать бездефицитный бюджет на 2027 год и вовремя внести его в Сейм.

Это конкретные работы, которые можно начать немедленно.

Оставшиеся месяцы до выборов могут оказаться решающими для безопасности, экономики и общественного доверия Латвии. Оставить все на самотеке - значит сознательно допустить, чтобы ситуация только ухудшилась.

Конечно, будут аргументы, что оппозиции было бы политически выгодно позволить этому правительству продолжать работу до выборов, поскольку вся оппозиция только наращивает рейтинги. Но интересы государства не могут быть подчинены политической тактике.

Поэтому сейчас необходимо новое, широкое и энергичное переходное правительство, в которое входят Объединенный список и Национальное объединение, принимает декларацию кризисного правительства и сосредоточивается только на результате. И не потому, что это было бы кому-то политически выгодно, а потому, что Латвии это нужно.

И это шаг, который сейчас можно и следовало бы инициировать президенту Латвии", - написал Эдгарс Таварс.