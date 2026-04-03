Как уже сообщалось, SKDS представил свежие рейтинги политических сил - фактически за полгода до выборов мы видим, что если оппозиция укрепляет свои "электоральные ряды", то правящие стремительно теряют избирателей. Между тем, многолетний участник Центральной избирательной комиссии, политолог Ритварс Эглайс (Национальное объединение)в социальной сети X уже даже на основании последнего рейтинга подсчитал возможное количество мандатов у 7 политических сил в новом Сейме. При условии, конечно, если реальное голосование на выборах 3-го октября совпадет с данными рейтингов.

"Латвия на первом месте" может получить 19 мандатов;

"Прогрессивные" - 16; Национальное объединение - 15 "Новое Единство" - 14 Объединенный список - 13-14 Суверенная власть - 13-14 Союз зеленых и крестьян - 9