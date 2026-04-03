Нынешний год в финансовом отношении ознаменовался жесточайшей экономией – деньги щедро выделялись только на военные нужды. На следующий год бюджетирование пересмотрят еще радикально, причем заранее застрахуются от возможных сюрпризов вновь избранного XV Сейма.

Грядет полный пересмотр

«Кабинет Министров назначает ежегодные цели уменьшения расходов государственного бюджета и показатели эффективности расходов», - с такой позиции начинается распространенный Минфином в Сейме материал. Парламентская Комиссия по бюджету и финансам (налогам) изучала подготовленное ведомством Арвилса Ашераденса «совершенствование бюджета».

Закон о бюджетном и финансовом управлении предусматривает, что раз в 4 года «расходы каждого бюджетного ведомств полностью пересматриваются не реже чем раз в четыре года». Сейчас, как видно, эта пора настала. График ожидается следующий: в конце марта Министерство экономики предоставляет Министерству финансов Сообщение о прогрессе за 2026 год по Фискальному структурному плану на 2025-28 гг.; затем до 20 апреля все министерства вносят в Минфин сообщения о фискальном риске; до 18 сентября самоуправления посылают свои сообщения о выполнении рамочного бюджета на 2026-28 гг.; до 5 октября министерства предоставляют Минфину проекты основного и специального бюджета; к 10 ноября правительство рассматривает Декларацию фискальных рисков и утверждает объем фискального обеспечения, а также прогнозы макроэкономических показателей, доходов и баланса общего правительственного бюджета.

Видимость демократии в денежных делах призван продемонстрировать Бюджетный и налоговый подсовет Национального трехстороннего совета по сотрудничеству. В нем Минфин консультируется с Латвийской торгово-промышленной камерой и Латвийским союзом самоуправлений.

Но, так как в стране у нас в этом году парламентские выборы, то, «если до середины ноября (~19.11.2026) не выражено доверие новому Кабинету Министров, подготавливается временный бюджет на 2027 год».

Ведомственные бухгалтерии сольют, а потом заменят роботами

Установка бюджетных показателей в Латвии должна выглядеть как своего рода ценник на сервис: «Оказываемые жителям и учреждениям государственного управления услуги». Государство гарантирует следующее: «Бюджет, нацеленный на результаты. Укрепление ответственности министерств за достижение целей. Учен публичных услуг и эффективность затрат. Прозрачность».

Каждому из 14 министерств предлагается выполнять специфические бюджетные программы. Меньше всего у МИД – 1, «Планирование и осуществление внешней политики Латвии». У Минобороны – 2; еще у 9 министерств – по 3; и у 3 министерств – по 4.

На этом фоне Минфин критикует коллег из прочих ведомств, коих, вместе с министерствами, насчитывается около 160. У всех имеются собственные ИТ-системы, работает 500 специалистов по персоналу, 950 бухгалтеров, 350 финансистов. Ведомственные практики в Латвии не располагают единой системой данных для принятия решений, во всех учреждениях – различная практика планирования бюджета.

Потому уже в краткосрочной перспективе для всех министерств и ведомств будет создан единый центр услуг, созданы единые ИТ-решения для бухгалтерского учета и бюджетного управления, стандартизированы процессы, разработана аналитика данных.

На более долгий срок намечены «высокий уровень электронизации и роботизации». Предстоит ввести «уменьшенное число работников для проведения функций административного характера». Тем самым, будут «обеспечены качественные данные и аналитика для принятия стратегических решений в государстве».

Реформа затронет 2000 человек

Такое количество чиновников низшего и среднего звена Минфин называет «широким кругом заинтересованных лиц». Ожидается, что большого социального напряжения это не создаст, ибо и так 44% бухгалтеров - находятся в предпенсионном возрасте.

Уже сейчас в министерствах прошла волна сокращения лиц данной профессии – скажем, в МОН в недавнем прошлом служило 132 бухгалтера, а 1 января 2026 года остался всего 71; в Министерстве юстиции было 106, а стало 64; в Министерстве культуры, соответственно, 93 и 38;

Между тем, некоторые сомнения все же присутствуют – так, ведомство А.Ашераденса озабочено тем, что «перед реформой не готова инфраструктура, на которую перенимать всех».

Всем обращаться в Государственную кассу

Теперь все учреждения могут получить искомые финансовые решения на портале э-услуг Госкассы, который обеспечивает:

-Детализированное планирование ведомственных бюджетов;

-Подготовку среднесрочных бюджетов;

-Управления изменениями в течение года;

-Создание смет;

-Процесс согласования на уровне ведомств и государства;

-Сопоставление выполнения бюджета с планом.

В общем, «единая цифровая платформа жизненного цикла бюджета – от изначального планирования до утверждения Минфином и контроля выполнения».

Параллельно свою часть работы делают Министерство умного администрирования и регионального развития (VARAM), разрабатывающее архитектуру данных VIRSIS, совместно с Государственной канцелярией, за которой «политические документы, большие отраслевые цели».

Первоочередной задачей на 2026 год Министерство финансов устанавливает:

«Отраслевым министерствам провести анализ расходов отраслевых бюджетов, подготовить предложения по пересмотру расходов своего бюджетного ведомства - по эффективизации расходы при оптимизации функций, оценке публичных услуг и осуществлению структурных реформ, и представить их в Минфин для обобщения и для представления в Кабинет министров для рассмотрения вопроса о возможных изменениях политики отрасли и перераспределения финансирования».

Все вышеперечисленное проделают при сохраняющемся контроле над Минфином со стороны Арвилса Ашераденса из «Нового Единства», и его сопартийца во главе бюджетной комиссии – Анды Чакши. Так, на 2027 год уже заранее заложено «дополнительное уменьшение расходов» на 89,4 миллиона евро; на 2028 год – 83,3 миллиона евро. Общая же экономия в 2026-28 гг. должна составить, ни много ни мало, 844,1 миллиона евро. Одно из самых важных для чиновного люда – с 2027 года отменяются «премии за оценку», что позволит сэкономить 20 000 000 евро.