Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Европа может отказать Трампу, но что будет дальше?»

Политика
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Европа может отказать Трампу, но что будет дальше?»

Бывший госсекретарь министерства обороны Латвии призвал вернуться к реальной политике.

Как известно и президент США Дональд Трамп, и госсекретарь Марко Рубио пригрозили пересмотреть отношения с НАТО после того, как ключевые страны альянса категорически отказались помогать США в операции против Ирана.

Бывший госсекретарь минобороны Латвии Янис Гарисонс в интервью Латвийскому радио отметил, что такая реакция американской администрации была ожидаема.

"Тот сигнал от США всегда был, что Вашингтон хочет видеть Европу частью НАТО, как военно сильную. И, на мой взгляд, речь шла не столько о нас, сколько больше о Западной Европе. Но все призывы до сих пор были довольно проигнорированы.

И в тот момент, когда европейские страны отказались США и Израилю помогать в начатых ими боевых действиях против Ирана, была уже четко ощутимая реакция США", сказал эксперт.

"Мы можем по-разному эмоционально оценивать политику Трампа в целом. Но мы также должны мыслить рационально. Что будет дальше? Отказали, но что дальше?" - риторически спрашивает Гарисон.

С самого начала было ясно, что Иран - это больше проблема Европы, а не США. Например, именно Иран снабжает Россию дронами «Шахед» в начатой Кремлем войне против Украины.

"Понимаю, что это несправедливо, но, к сожалению, его политика — это такая штука, особенно сейчас, когда вся система международных отношений рухнула. Мы все же должны иметь какую-то реальную политику, в которой мы думаем, прежде чем какие-то решения делать. Что будет дальше? Потому что именно это сейчас реальная политика", - отметил Гарисонс в эфире Латвийского радио.

Читайте нас также:
#НАТО #Иран #США #Украина #Дональд Трамп #Европа #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
3
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео