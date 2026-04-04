Как известно и президент США Дональд Трамп, и госсекретарь Марко Рубио пригрозили пересмотреть отношения с НАТО после того, как ключевые страны альянса категорически отказались помогать США в операции против Ирана.

Бывший госсекретарь минобороны Латвии Янис Гарисонс в интервью Латвийскому радио отметил, что такая реакция американской администрации была ожидаема.

"Тот сигнал от США всегда был, что Вашингтон хочет видеть Европу частью НАТО, как военно сильную. И, на мой взгляд, речь шла не столько о нас, сколько больше о Западной Европе. Но все призывы до сих пор были довольно проигнорированы.

И в тот момент, когда европейские страны отказались США и Израилю помогать в начатых ими боевых действиях против Ирана, была уже четко ощутимая реакция США", сказал эксперт.

"Мы можем по-разному эмоционально оценивать политику Трампа в целом. Но мы также должны мыслить рационально. Что будет дальше? Отказали, но что дальше?" - риторически спрашивает Гарисон.

С самого начала было ясно, что Иран - это больше проблема Европы, а не США. Например, именно Иран снабжает Россию дронами «Шахед» в начатой Кремлем войне против Украины.

"Понимаю, что это несправедливо, но, к сожалению, его политика — это такая штука, особенно сейчас, когда вся система международных отношений рухнула. Мы все же должны иметь какую-то реальную политику, в которой мы думаем, прежде чем какие-то решения делать. Что будет дальше? Потому что именно это сейчас реальная политика", - отметил Гарисонс в эфире Латвийского радио.