Знакомый в спортзале констатировал, что "электричку" типа "Теслы" по объявлению уже можно купить "за десяточку". А что так сдулся этот символ зажиточности? Дело в том, что в прошлом году у государства закончилась програма поддержки при приобретении электро авто. Но это еще не все...

СГД требует оплачивать заправку электромобиля не через удобное мобильное приложение, а через аналог кассового аппарата. Рижская дума отбирает у электромобилей льготы на парковку. Что случилось — государство поворачивается к зеленым технологиям спиной?

«Что — не дышишь? А как дышал, как дышал!», - этот известный анекдот сейчас более всего подходит, чтобы обрисовать внезапный наезд на электромобили со стороны государства. И действительно: уж как оно электромобили любило, как страстно дышало, раздавая льготы и призывая всех пересаживаться на них, чтобы внести свой вклад в спасение климата на планете.

Но теперь вдруг всё развернулось в обратную сторону. Служба государственных доходов наехала на операторов заправок для электромобилей за неправильный, по ее мнению, способ оплаты услуг. До сих пор водители расплачивались за заправку с помощью мобильного приложения: очень удобно — щёлкнул пару раз пальцем по экрану и оплатил. Именно так поступают и в соседних странах — Литве и Эстонии. Однако латвийское СГД решило, что у нашей страны — свой путь, и мобильной оплате здесь не место. Она потребовала, чтобы операторы заправок закупили специальные фискальные устройства (аналоги кассовых аппаратов): тогда водителям придётся платить не через приложение, а банковской картой, что поможет СГД отслеживать каждый чек и каждый уплаченный цент.

Ясно, что возврат от системы оплаты 21 века к системе оплаты прошлого века влетит заправкам в круглую сумму. Как думаете, на кого они переложат свои расходы на приобретение аналогов кассовых аппаратов? Правильно — на водителей, заставив их пожалеть, что сделали свой выбор в пользу электромобиля.

Более того, новые требования СГД сильно затормозят развитие электрозаправок в регионах. Ведь операторы, которые собирались выходить там на рынок, не рассчитывали на такие дополнительные расходы.

Эти претензии с негодованием изложил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис: «Установленные СГД правила учета расчетов, а также требование использования и сертификации локальных фискальных устройств создадут дополнительные расходы для операторов зарядки электромобилей, которые в итоге придется оплачивать водителям. Также в масштабах Балтии только в Латвии операторам предъявляется требование обязательного использования фискальных устройств, без опоры на IT-решения для учета транзакций».

Он призвал Министерство финансов срочно пересмотреть решение СГД, иначе политика государства, ранее поощрявшего покупку электромобилей, пойдёт прахом: «Каждое несоразмерное усложнение процесса зарядки электромобилей может негативно повлиять на выбор покупателей автомобилей, откладывая приобретение современных безэмиссионных транспортных средств, которые в повседневной эксплуатации используют преимущественно электроэнергию, произведенную в Латвии из возобновляемых ресурсов. Замена каждого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль способствует развитию экономики и снижает зависимость Латвии от импортируемых ископаемых ресурсов. Вопрос о степени точности учета выглядит несколько комично, учитывая, что электроэнергия для зарядных станций поставляется государственным предприятием, поэтому объем поступающей и используемой энергии легко определить. Призываю руководство Министерства финансов и СГД оценить обоснованность требований и совместно с отраслью найти взаимоприемлемое решение».

Ни Минфин, ни СГД на это пока не ответили.

Тем временем Рижская дума сунула свою палку в колесо электромобиля. Она решила отобрать у владельцев электрокаров важную привилегию — бесплатную парковку на улицах столицы. А ведь эта льгота была жирным плюсом, когда люди решали, что им покупать: автомобиль с ДВС или машину, работающую на электричестве. Латвийская ассоциация электромобилей (LEAB) специально проводила опрос и выяснила, что именно бесплатная парковка стала окончательным аргументом при выборе электромобиля. Поэтому LEAB выразила Рижской думе протест, заявив, что такие решения влияют не только на Ригу, но и на доверие к политике зеленой мобильности во всей Латвии.

Но вряд ли Рижская дума пересмотрит своё решение. Улицы столицы загружены автомобилями, потребность в парковках — колоссальная, особенно в центре, однако там с утра до ночи стоят электромобили, нещадно эксплуатируя свою привилегию за это не платить. Поэтому самоуправление теряет колоссальные деньги, и чем больше электромобилей, тем выше потери. Так что льготы больше не будет, и электромобилистам придётся с этим смириться.