После начала расследования Европейская прокуратура (EPPO) по делу о мошенничестве в сфере закупок информационных технологий усилились опасения по поводу своевременной разработки электронного реестра избирателей, необходимого для проведения ожидаемых этой осенью выборов в Сейм, сообщает передача ТВ3.

Разработчик реестра — компания RIX Technologies — сообщил государственным учреждениям, что не смог начать работу над электронным онлайн-реестром избирателей, который является важной частью системы голосования.

Государственное агентство цифрового развития подчёркивает, что задания компании выданы и сроки всё ещё можно соблюсти, хотя они напряжённые, отмечает передача.

Ситуацию осложняет тот факт, что в прошлом году подготовке технической спецификации для закупки избирательной системы помогала компания Corporate Consulting, у которой Бюро по защите Конституции в 2022 году отозвало сертификат промышленной безопасности.

Председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис признал, что комиссия готовится и к альтернативным сценариям. Если реестр не будет внедрён, возможно, придётся вернуться к штампам в паспортах или использовать специальные регистрационные конверты, что может существенно задержать объявление результатов.

Ранее сообщалось, что Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого EPPO, задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве при IT-закупках на сумму 1,5 млн евро, включая государственных должностных лиц.

Уголовный процесс был начат в конце прошлого года и квалифицирован по статьям о мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы и легализации преступно полученных средств в крупном размере.