Фелипе Габриэль Ксавьер с экс-президентом Латвии Раймондом Вейонисом на стадионе "Сконто". Фото: instagram.com/felipegabrieldsx
Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества рассмотрит возможность предоставления латвийского гражданства бразильскому создателю цифрового контента Фелипе Габриэлю Ксавьеру (Felipe Gabriel Xavier), агентству ЛЕТА подтвердил председатель комиссии Гунар Кутрис.
Кутрис сообщил, что среди рекомендателей на предоставление гражданства были как минимум десять лиц, в том числе юридические, а также самый известный на данный момент латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис.
По словам депутата, вопрос планируется рассмотреть на заседании комиссии в среду, 15 апреля. При этом он отметил, что на этом заседании решение о предоставлении гражданства принято ещё не будет, так как это будет первая встреча с кандидатом. Заседание пройдёт в закрытом режиме.
Фелипе Габриэль Ксавьер — известный в Латвии инфлюенсер бразильского происхождения, участник телешоу, актёр и футболист, которого часто называют «латвийским бразильцем». В прошлом году его сестра-легкоатлетка Таиса, которая также живет в Латвии, родила своего первенца в Рижском роддоме.
Фелипе приехал в Латвию около 10 лет назад, когда с ним как с футболистом подписал контракт клуб первой лиги «AFA Olaine». Однако его футбольная карьера быстро завершилась, зато он начал успешную карьеру в шоу-бизнесе.
