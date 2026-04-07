Кутрис сообщил, что среди рекомендателей на предоставление гражданства были как минимум десять лиц, в том числе юридические, а также самый известный на данный момент латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис.

По словам депутата, вопрос планируется рассмотреть на заседании комиссии в среду, 15 апреля. При этом он отметил, что на этом заседании решение о предоставлении гражданства принято ещё не будет, так как это будет первая встреча с кандидатом. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Фелипе Габриэль Ксавьер — известный в Латвии инфлюенсер бразильского происхождения, участник телешоу, актёр и футболист, которого часто называют «латвийским бразильцем». В прошлом году его сестра-легкоатлетка Таиса, которая также живет в Латвии, родила своего первенца в Рижском роддоме.

Фелипе приехал в Латвию около 10 лет назад, когда с ним как с футболистом подписал контракт клуб первой лиги «AFA Olaine». Однако его футбольная карьера быстро завершилась, зато он начал успешную карьеру в шоу-бизнесе.