Некий состоятельный гражданин северной страны, который в картотеке КГБ значится под псевдонимом «Стеклов», родился в семье высокопоставленного политика своей страны, утверждает Pietiek со ссылкой на Insider.

Его отец «во имя дипломатии» активно контактировал со многими сотрудниками КГБ, работавшими в этой северной стране — приглашал их к себе домой, вместе пили водку, отдыхали. Маленький Стеклов играл с детьми сотрудников КГБ, один из которых позже даже стал представителем соседнего государства при НАТО.

В молодости Стеклов стремительно продвигался по карьерной лестнице в «красной» партии своего отца, был одним из руководителей местной комсомольской организации. Подобно отпрыску секретаря райкома Октябрьского района Браже, которая также начала блестящую карьеру в латвийском комсомоле, но её прервало восстановление независимости Латвии.

Стеклов продолжил идти по стопам отца — на протяжении десяти лет контактировал с агентами КГБ и прекратил это лишь после настойчивой просьбы службы безопасности своей страны.

Вскоре Стеклов достиг вершин политики в своей стране и занял очень важную должность в правительстве. Когда в 2001 году журналисты раскрыли, что в Министерстве иностранных дел работают 10 человек, связанных с КГБ, Стеклов предпочёл игнорировать угрозу безопасности. В этом ему помог министр иностранных дел — агент влияния КГБ под псевдонимом «Юрий». В настоящее время Юрию предъявлены серьёзные уголовные обвинения, так как в связи с делом Эпштейна всплыли его преступные действия.

Около 2014 года наступил «звёздный час» Стеклова — хорошо известная агент влияния соседнего государства, которая в молодости также была влиятельным деятелем местного комсомола (а затем, по совместительству, федеральным канцлером), активно продвигала и лоббировала кандидатуру Стеклова на пост главы одной влиятельной международной организации безопасности. Лоббирование увенчалось успехом.

Самое странное, что Министерство иностранных дел Латвии под руководством тогдашнего министра даже не возражало против продвижения столь скомпрометированного кандидата на столь серьёзную должность. Следует отметить, что представителем Латвии в этой организации был известный деятель комсомола Марис — именно он в значительной степени координировал позицию Латвии по этому вопросу.

Занимая должность, Стеклов долгое время продвигал позицию, что малым балтийским государствам следует помогать лишь через 180 дней после агрессии со стороны соседнего государства (когда все уже будут либо убиты, либо, как сказано в тексте, подвергнуты насилию). Когда соседнее государство развязало крупнейшую войну в Европе после Второй мировой войны, от этой позиции пришлось неохотно отказаться.

Вопрос к здравомыслящим гражданам Латвии: как вам кажется, публицисты Лато Лапса, Юргис Лиепниекс и активист Илмарс Пойканс — большие ли «служители России», чем контакт КГБ Стеклов?