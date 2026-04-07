Список компаний, продолжающих торговлю с Россией и Беларусью, существенно не изменился по сравнению с последними опубликованными данными, заявил во вторник в интервью программе «Утренняя панорама» министр экономики Виктор Валайнис, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что хотя закон запрещает публиковать такие данные, Министерство экономики ранее уже дважды обнародовало этот список, и последний по-прежнему доступен на сайте ведомства.

Валайнис также сообщил, что Министерство экономики совместно с Министерством финансов планирует обсудить дальнейшие шаги. "Посмотрим, что мы можем сделать, чтобы решить этот вопрос," — сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что список практически не изменился. "В значительной степени это те же самые компании," — отметил он, пояснив, что объёмы торговли с Россией и Беларусью существенно сократились, а число компаний немного уменьшилось, однако в целом ситуация существенно не изменилась.

"В таких условиях возникает вопрос — стоит ли нам снова нарушать закон или нет. Это будет предмет обсуждения с Министерством финансов", — сказал Валайнис, добавив, что при повторном нарушении закона какая-либо из компаний из списка может подать в суд на государство, и в таком случае шансы государства на победу были бы минимальными, поскольку имеющиеся у него данные не предназначены для публикации.

В настоящее время на сайте Министерства экономики доступен список компаний, которые в июне 2024 года экспортировали товары в Россию и Беларусь.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству экономики совместно с Министерством финансов обеспечить публикацию списка зарегистрированных в Латвии компаний, ведущих торговлю с Россией и Беларусью, не позднее вторника.

Руководитель фракции «Новой Единства» в Сейме Эдмунд Юревиц подчеркнул, что ведётся целенаправленная работа по прекращению экономических связей с государствами-агрессорами, и раскрытие такой информации — это не наказание, а честное отношение к обществу.

В «Новой Единстве» также считают, что это необходимый шаг для разрыва экономических связей с Россией и Беларусью. Публикация списка позволит обществу лучше понять, какие компании продолжают вести бизнес с государствами-агрессорами, несмотря на текущую геополитическую ситуацию.

Ранее находящаяся в оппозиции Национальное объединение подала в Сейм проект решения с предложением опубликовать список импортёров и экспортёров — компаний, продолжающих сделки с Россией и Беларусью.

Проектом предусматривалось поручить премьер-министру обеспечить публикацию такого списка до 29 марта 2026 года.

В Национальном объединении напомнили, что в 2023 году подобный список уже публиковался по инициативе тогдашнего министра экономики Илзе Индриксоне. После смены правительства актуальный список компаний больше не доступен, отметили в партии.