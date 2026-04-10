На следующей неделе президент выйдет из отпуска, у него запланирован целый ряд мероприятий и встреч. Глава государства возобновит еженедельные встречи с премьером, запланированы визиты в Вентспилский и Талсинский края. Также Эдгар Ринкевич проведет заседание Совета по нацбезопасности, на котором, как можно предположить, будет обсуждаться и готовность госструктур к проведению 3-го октября парламентских выборов. Как известно, с подачи президента Сейм в срочном порядке принял поправку в закон, которая предписывает проводить подсчет голосов на этих парламентских выборах вручную.

В повестке президента на следующей неделе и встреча с министром климата и энергетики Каспарсом Мелнисом, а также аккредитация новых латвийских послов - в Греции, при Европейском союзе и в Германии.