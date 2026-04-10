Один из вице-мэров Риги готовит предложение Рижской думе: не выплачивать вознаграждение депутату Алексею Росликову, учитывая, что в настоящее время депутат находится за пределами Латвии и, возможно, не выполняет свои прямые обязанности.

Об этом порталу bb.lv сообщила помощница вице-мэра Инесе Озолиня.

Логика отъема депутатской зарплаты такая: вознаграждение депутата напрямую связано с фактическим исполнением обязанностей, включая участие в заседаниях думы и комитетов, работу в комиссиях и рабочих группах, а также выполнение других обязанностей, связанных с мандатом.

«С учётом имеющейся на данный момент публичной информации, Алексей Росликов находится в Беларуси и планирует там оставаться, тогда как в Латвии он объявлен в розыск, поскольку в отношении него избрана мера пресечения — заключение под стражу. Это означает, что он сознательно уклоняется от судебного процесса и не находится в Латвии.

В такой ситуации абсолютно недопустимо, что лицо, которое не только не выполняет обязанности депутата, но фактически уклоняется от юридической ответственности, продолжает получать вознаграждение за счёт средств жителей Риги.

Если Росликов не планирует возвращаться в Латвию и не способен исполнять свои обязанности, жители Риги не должны содержать его за счёт депутатского вознаграждения, тем более учитывая, что он в настоящее время находится в стране, поддерживающей агрессора», — заявил заместитель мэра Риги.

Отметим, что вице-мэр поторопился с изъятием денег Росликова. Для принятия решения об аннулировании мандата депутата (и, соответственно, отмены его зарплаты), в соответствии с частью первой статьи 4 Закона о статусе депутата самоуправления, необходимо установить, что депутат в течение трёх месяцев без уважительной причины не участвовал более чем в половине очередных заседаний думы.