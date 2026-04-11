Сегодня в здании Сейма состоится заседание Постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Оно соберёт руководителей более чем 30 делегаций национальных парламентов стран-членов НАТО. К парламентариям обратится председатель Сейма Дайга Миериня. Она также встретится с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестрелло.

В Риге планируется обсудить ряд важных вопросов безопасности, в том числе влияние продолжающейся войны России против Украины на евроатлантическую безопасность, а также значение арктического региона. В повестку дня включён также обмен мнениями с министром иностранных дел Байбой Браже и беседа с руководителем украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егором Черневым.

Парламентариям также предусмотрено посещение военной базы в Адажи.

Руководитель латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Раймонд Бергманис подчеркнул, что повестка заседания чётко отражает приоритеты в отношении актуальных вызовов безопасности в мире.

Как отмечают в Сейме, Постоянный комитет выполняет широкий круг как политических, так и административных задач, а также координирует общую работу Парламентской ассамблеи НАТО. Заседания комитета обычно проходят по ротационному принципу в одной из стран-участниц ассамблеи и являются закрытыми.

Парламентская ассамблея НАТО — созданная в 1955 году консультативная межпарламентская организация, объединяющая парламентариев стран Североатлантического альянса. Она служит связующим звеном между НАТО и парламентами стран-участниц, а также укрепляет политический диалог. Латвийскую делегацию в ассамблее составляют шесть депутатов Сейма.

В работе ассамблеи также участвуют парламентарии из стран Центральной и Восточной Европы и других государств, заинтересованных в более тесном сотрудничестве с альянсом. Это около 80 делегатов из 11 ассоциированных стран, Европейского парламента, четырёх партнёрских стран Средиземноморского региона, а также семи делегаций парламентских наблюдателей.

В ходе сессий парламентарии разрабатывают и принимают резолюции по актуальным вопросам трансатлантической безопасности, инновациям, существующим и новым стратегиям. С начала вторжения России в Украину особое внимание уделяется вопросам разведывательной, военной, гражданской и иной помощи Украине.