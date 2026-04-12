Растет конкуренция на политическом поле латышского национализма – вызов старому доброму Национальному объединению бросили раскольники из новой партии Austošā Saule Latvijai («Восходящее солнце для Латвии»).

Политический девиз «Восходящего солнца» – за Латвию национальную, безопасную и свободную. Простому обывателю сложно разобраться в сортах местного национализма. Да, что там обыватель – даже видный член Нацобъединения Лиана Ланга не сориентировалась и опубликовала пост своей политической конкурентки – члена «Восходящего солнца» Даце Линдберги.

Линдберга на днях осмыслила прожитое и пришла к неутешительным выводам: «Сегодня утром, просматривая старые файлы, я поняла, что даже спустя более 30 лет после обретения независимости ситуация в Латвии с сохранением латышского языка трагически плачевна».

«Да, русификация Латвии сегодня уже не такая прямая и агрессивная. Она стала хитрее — вползающая в сознание и повседневную жизнь латышей через каждую свободную щель», – бьет тревогу Даце Линдберга.

И делится своими наблюдениями: «Магазины в больших городах — как русские деревни, переход школьного обучения на латышский язык показывает скорее противоположный процесс – происходит русификация латышей, а не облатышивание русских. О СМИ я вообще стыжусь говорить».

К этим проблемам член националистической партии добавила политику массовой иммиграции и уход молодежи в английский язык.

«Почему такая трусость в дерусификации? Почему такое неуважение к себе и своему латышскому языку? Почему?», – задается вопросам неравнодушная националистка и не находит ответов.

Кстати, «Восходящее солнце» планирует участвовать в ближайших выборах в Сейм Латвии. Национальному объединению следует собраться силами.