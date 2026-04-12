Растет конкуренция на политическом поле латышского национализма – вызов старому доброму Национальному объединению бросили раскольники из новой партии Austošā Saule Latvijai («Восходящее солнце для Латвии»).
Политический девиз «Восходящего солнца» – за Латвию национальную, безопасную и свободную. Простому обывателю сложно разобраться в сортах местного национализма. Да, что там обыватель – даже видный член Нацобъединения Лиана Ланга не сориентировалась и опубликовала пост своей политической конкурентки – члена «Восходящего солнца» Даце Линдберги.
Линдберга на днях осмыслила прожитое и пришла к неутешительным выводам: «Сегодня утром, просматривая старые файлы, я поняла, что даже спустя более 30 лет после обретения независимости ситуация в Латвии с сохранением латышского языка трагически плачевна».
«Да, русификация Латвии сегодня уже не такая прямая и агрессивная. Она стала хитрее — вползающая в сознание и повседневную жизнь латышей через каждую свободную щель», – бьет тревогу Даце Линдберга.
И делится своими наблюдениями: «Магазины в больших городах — как русские деревни, переход школьного обучения на латышский язык показывает скорее противоположный процесс – происходит русификация латышей, а не облатышивание русских. О СМИ я вообще стыжусь говорить».
К этим проблемам член националистической партии добавила политику массовой иммиграции и уход молодежи в английский язык.
«Почему такая трусость в дерусификации? Почему такое неуважение к себе и своему латышскому языку? Почему?», – задается вопросам неравнодушная националистка и не находит ответов.
Кстати, «Восходящее солнце» планирует участвовать в ближайших выборах в Сейм Латвии. Национальному объединению следует собраться силами.
Šī ir daļa no manas runas 2024. gadā Valodas dienā. Šorīt, pārskatot vecos failus, noklausījos un sapratu, ka pat vairāk nekā 30 gadus pēc neatkarības iegūšanas situācija Latvijā ar latviešu valodas nosargāšanu ir traģiski nožēlojama. Jā, Latvijas rusifikācija šodien vairs nav… pic.twitter.com/6gZKTDGAos— Dace Lindberga (@lindberga22) April 12, 2026
