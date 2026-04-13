Демократия в Латвии под угрозой – СМИ объяснили почему

Дата публикации: 13.04.2026
«Самое тревожное в новейшем опросе SKDS – большое число равнодушных избирателей», – отмечает обозреватель еженедельника Ir Айварс Озолиньш.

В последнем опросе SKDS, заказанном Латвийским телевидением, поддержка всех партий похожа на температуру воздуха на этой неделе – несколько градусов выше нуля. А самые большие цифры – в категориях «не знают» (26,1%) и «не будут участвовать» (16,2%).

«Это, может быть, и утешает дураков, замороженных ниже 5%-ной границы», – пишет Озолиньш.

«Однако «большим» партиям – особенно тем, которые в правительстве, впрочем, также тем, что предлагают себя как альтернативу нынешней власти – это предупреждение, что пришло время начать волноваться. 42% избирателей либо считают, что ни одна из 15 включенных в опрос партий не предлагает ничего достойного, либо даже не старается участвовать в важнейшем для демократии процессе», - бьет тревогу журнал Ir.

«Это может измениться, до выборов еще почти семь месяцев, однако нынешний результат есть суровая оценка политиков. К тому же именно у партии премьер-министра «Новое Единство» наибольшее падение поддержки», - пишет журнал, которой обычно весьма лояльно относится к упомянотому «Новое Единству».

Автор - Пётр Телеграфов
