Экс-министр обороны Артис Пабрикс в интервью ТВ-24 высказался по поводу отъезда Алексея Росликова в Белоруссию.

По мнению Пабрикса, во время войны общество радикализуется и, полагает политик, часть русскоязычных латвийцев заняла сторону Латвии, а часть "заняли позицию, созвучную Кремлю".

"Росликов решил ориентироваться на эту радикальную часть русскоязычного электората. И таким образом он балансировал на острие ножа. Эта балансировка закончилась тем, что Росликов решил сбежать в Белоруссию. На этом, думаю, его политическая карьера в Латвии закончилась. Он явно просчитался в своей политике", - полагает А. Пабрикс.