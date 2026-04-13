Готовясь к предстоящим осенью выборам в 15-й Сейм, партия "Прогрессивные" выдвинула своим кандидатом на должность премьер-министра сопредседателя политической силы и руководителя фракции Сейма Андриса Шуваева.

Шуваев является сопредседателем партии с ноября 2024 года. В сентябре 2023 года, после вступления "Прогрессивных" в правительство Эвики Силини ("Новое Единство"), Шуваев был избран руководителем фракции "Прогрессивных" в Сейме. Также с сентября 2023 года он является заместителем председателя парламентской комиссии по бюджету и финансам (налогам).

В своей речи Шуваев подчеркнул значение предстоящих выборов для демократии Латвии и заявил, что у страны фактически есть два пути:

– либо победит коалиция, в которой доминируют популисты, что может поставить под угрозу демократический и западный курс государства,

– либо будет сформирована проевропейская демократическая коалиция, ядром которой готовы стать "Прогрессивные".

Шуваев отметил, что после выборов перед Латвией стоят три задачи:

во-первых, защитить демократию и государственные основы, не допустив "реванша антидемократических сил";

во-вторых, снизить стоимость жизни, сделать экономику более устойчивой к экономическим потрясениям, вызванным войной в Иране, и обеспечить реальную энергетическую безопасность.

в-третьих, по мнению Шуваева, Латвии вместе с союзниками необходимо усилить свое влияние.

Своего кандидата на пост премьер-министра уже заявил Союз зеленых и крестьян Латвии, выдвинув на эту должность председателя СЗК, министра экономики Виктора Валайниса.

Кандидатом на пост премьер-министра от находящегося в оппозиции Национального объединения на выборах в 15-й Сейм будет Илзе Индриксоне.

Партия "Латвия на первом месте" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Айнара Шлесерса.