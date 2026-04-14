В ближайшие годы Латвии грозит существенное ухудшение фискальной ситуации, поэтому правительству уже сейчас необходимо реализовать активные меры по укреплению доходов и сокращению расходов, заявили агентству ЛЕТА в Совете по фискальной дисциплине (СФД).

В совете отмечают, что в настоящее время фискальная ситуация стабильна, однако без изменений политики в ближайшие годы она может значительно ухудшиться. Поэтому уже сейчас необходимо принимать меры для обеспечения устойчивости государственных финансов.

В прошлом году экономика Латвии вернулась к умеренному росту, бюджетная ситуация оказалась лучше запланированной, а страна сохраняет инвестиционный кредитный рейтинг и сравнительно умеренный уровень долга. Однако в дальнейшем фискальную политику придётся реализовывать в более сложных условиях из-за роста экономических и бюджетных рисков.

В совете также отмечают, что без изменений политики с 2028 года фискальное пространство может стать отрицательным, а в 2029 году ситуация ещё ухудшится. Это будет связано с перераспределением одного процентного пункта из первого пенсионного уровня во второй, а также с ростом расходов на оборону, что увеличит дефицит бюджета и государственный долг.

Председатель СФД Янис Приеде отметил, что текущая фискальная ситуация стабильна, однако из-за кризиса, связанного с Ираном, мировая и латвийская экономика могут ухудшиться, и в среднесрочной перспективе условия станут более сложными. Поэтому необходимы своевременные, продуманные и устойчивые решения для укрепления доходной базы и повышения эффективности государственных расходов.

Приеде подчеркнул, что рационализацию и сокращение бюджетных расходов необходимо начинать уже сейчас, чтобы в 2029 году не пришлось проводить значительную консолидацию бюджета, которая может угрожать экономическому росту.

Он также указал на необходимость существенно улучшить управление государственными капитальными обществами, чтобы они не стали серьёзным фискальным бременем.

В совете отмечают, что, согласно прогнозам Министерства финансов, государственный долг Латвии продолжит расти до примерно 52–53% от валового внутреннего продукта (ВВП), что более оптимистично, чем предыдущие прогнозы. Однако эти расчёты не учитывают ряд рисков, включая рост цен на энергоресурсы и дополнительные расходы на такие проекты и отрасли, как «Rail Baltica», «airBaltic», здравоохранение и образование.

При этом расходы на обслуживание долга прогнозируются на уровне 1,3% ВВП в 2026 году с ростом до 1,6% в 2029–2030 годах — с 606 миллионов евро до 901 миллиона евро. В случае повышения процентных ставок Европейским центральным банком эти расходы могут увеличиться ещё больше.

В СФД отмечают, что текущие данные по инфляции на 2026 год ещё не отражают влияние роста цен на нефть в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В ответ на инфляционные риски Сейм снизил ставку акциза на дизельное топливо. Однако в долгосрочной перспективе это может привести к нарушению закона о фискальной дисциплине, если снижение доходов не будет компенсировано другими мерами.

Совет также предупреждает, что рост цен на энергоресурсы может потребовать дополнительной поддержки домохозяйств в отопительный сезон, что создаст дополнительные бюджетные вызовы. В этих условиях предпочтение следует отдавать целевой поддержке, а не широким мерам, чтобы не увеличивать государственный долг.

Кроме того, в среднесрочной перспективе ситуация становится значительно сложнее: дефицит бюджета остаётся высоким — около 3–5% ВВП — и увеличивается главным образом из-за роста оборонных расходов, которые с 2027 года должны составлять не менее 5% ВВП. Для их финансирования используются заимствования, в том числе инструменты Европейского союза.

Совет подчёркивает, что в долгосрочной перспективе нельзя полагаться исключительно на увеличение долга, поэтому необходимо своевременно найти структурные и устойчивые решения.

Также отмечается, что фискальное пространство быстро сокращается: если в 2027 году оно ещё будет положительным, то с 2028 года без изменений политики станет отрицательным и продолжит ухудшаться. Ситуацию осложняют уже утверждённые меры, например в здравоохранении и образовании, для которых не обеспечено финансирование.

Особое внимание уделяется рискам, связанным с государственными предприятиями и крупными инфраструктурными проектами. «airBaltic» продолжает работать с убытками, имеет отрицательный капитал, низкий кредитный рейтинг и высокую стоимость заимствований. Серьёзные вызовы связаны и с проектом «Rail Baltica», где сохраняется многомиллиардный дефицит финансирования, а точная стоимость проекта до сих пор не определена.

В СФД подчёркивают необходимость как можно скорее уточнить реальные затраты проекта и разработать финансово ответственный план его финансирования.

Совет по фискальной дисциплине является независимым коллегиальным органом, созданным для контроля соблюдения правил бюджетной дисциплины.