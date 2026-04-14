Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как обложат АЗС – правительство Латвии добралось до хозяев заправок 5 3605

Политика
Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как обложат АЗС – правительство Латвии добралось до хозяев заправок

Глава минэкономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) пытается заручиться поддержкой коллег по законопроекту о платеже солидарности для торговцев топливом. Что это такое?

По официальной версии законопроект призван удержать хозяев латвийских АЗС от соблазна заработать больше обычного под предлогом роста мировых цен на нефтепродукты.

Как будет работать система?

Министерство экономики в первый рабочий день каждой недели, не позднее чем в 10:00, рассчитывает и публикует ориентировочную розничную цену на топливо.

«Ориентировочная розничная цена используется как инструмент расчета базы платежа солидарности. Ее публикация не указывает на применяемую к розничным торговцам топливом желаемую или рекомендуемую цену продажи, и торговцы сохраняют полную свободу устанавливать розничные цены на свое топливо», – говорится в законопроекте.

Правда, «полная свобода» на установку цены обернется именно тем самым налогом солидарности! Законопроект предусматривает, что государство будет взимать платеж солидарности:

  • если цена превысит 3 процента сверх рассчитанной чиновниками

  • если торговцы топливом не смогут документально подтвердить объективность установленной цены.

Все что нажито непосильным трудом – конфискуют?

Платеж составит 100 процентов от этой «завышенной» цены. То есть решили, например, чиновники, что дизель должен стоить 2 евро за литр. А Circle K хочет продавать дизель за 2 евро 20 центов. Что ж, вольному воля. Но не забудьте занести в госказну налог солидарности, который в данном случае составит 20 центов с каждого литра.

Сами торговцы уже назвали этот налог не налогом или платежом солидарности, а конфискацией! И предупредили, что попытаются оспорить этот закон в Конституционном суде. Но суд – дело небыстрое, а закон вступит в силу сразу после принятия.

Нельзя исключить, что в итоге законопроект все-таки притормозят, чтобы еще немного его доработать или... дождаться завершения конфликта в Персидском заливе. Отметим, что платеж солидарности планируется взимать, если будут на то основания, ежемесячно до конца этого года.

Что еще придумали

При этом все понимают, что платеж солидарности может предотвратить спекулятивный рост цен, но не может сдержать объективное повышение стоимости горючего. Поэтому минэкономики уже рассматривает возможность снизить акциз на бензин и еще сильнее снизить акциз на дизельное топливо.

Бюджет от этого практически не постарадает, поскольку государство «недополученный» доход от акциза компенсирует дополнительным доходом от НДС – ведь чем выше цена горючего, тем больше сбор от НДС.

При этом власти так медленно реагируют на ситуацию, что... негативные последствия уже наступили – инфляция стала стремительно расти.

×
Читайте нас также:
#налоги #инфляция #топливо #АЗС #конфискация #экономика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
15
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео