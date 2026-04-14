Глава минэкономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) пытается заручиться поддержкой коллег по законопроекту о платеже солидарности для торговцев топливом. Что это такое?

По официальной версии законопроект призван удержать хозяев латвийских АЗС от соблазна заработать больше обычного под предлогом роста мировых цен на нефтепродукты.

Как будет работать система?

Министерство экономики в первый рабочий день каждой недели, не позднее чем в 10:00, рассчитывает и публикует ориентировочную розничную цену на топливо.

«Ориентировочная розничная цена используется как инструмент расчета базы платежа солидарности. Ее публикация не указывает на применяемую к розничным торговцам топливом желаемую или рекомендуемую цену продажи, и торговцы сохраняют полную свободу устанавливать розничные цены на свое топливо», – говорится в законопроекте.

Правда, «полная свобода» на установку цены обернется именно тем самым налогом солидарности! Законопроект предусматривает, что государство будет взимать платеж солидарности:

если цена превысит 3 процента сверх рассчитанной чиновниками

если торговцы топливом не смогут документально подтвердить объективность установленной цены.

Все что нажито непосильным трудом – конфискуют?

Платеж составит 100 процентов от этой «завышенной» цены. То есть решили, например, чиновники, что дизель должен стоить 2 евро за литр. А Circle K хочет продавать дизель за 2 евро 20 центов. Что ж, вольному воля. Но не забудьте занести в госказну налог солидарности, который в данном случае составит 20 центов с каждого литра.

Сами торговцы уже назвали этот налог не налогом или платежом солидарности, а конфискацией! И предупредили, что попытаются оспорить этот закон в Конституционном суде. Но суд – дело небыстрое, а закон вступит в силу сразу после принятия.

Нельзя исключить, что в итоге законопроект все-таки притормозят, чтобы еще немного его доработать или... дождаться завершения конфликта в Персидском заливе. Отметим, что платеж солидарности планируется взимать, если будут на то основания, ежемесячно до конца этого года.

Что еще придумали

При этом все понимают, что платеж солидарности может предотвратить спекулятивный рост цен, но не может сдержать объективное повышение стоимости горючего. Поэтому минэкономики уже рассматривает возможность снизить акциз на бензин и еще сильнее снизить акциз на дизельное топливо.

Бюджет от этого практически не постарадает, поскольку государство «недополученный» доход от акциза компенсирует дополнительным доходом от НДС – ведь чем выше цена горючего, тем больше сбор от НДС.

При этом власти так медленно реагируют на ситуацию, что... негативные последствия уже наступили – инфляция стала стремительно расти.