Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Швинка ответит за возврат миллионов? 2 722

Политика
Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Швинка ответит за возврат миллионов?
ФОТО: LETA

"Зеленые крестьяне" потребовали от министра сообщений взять на себя политическую ответственность за то, что 31-го августа основную сумму кредита с процентами airBaltic вернет.

Завтра премьер предпримет очередную попытку уговорить "зеленых крестьян" проголосовать в бюджетной комиссии Сейма за предоставление airBaltic кредита в размере 30 миллионов. "Зеленые крестьяне" сегодня выдвинули два условия - или министерство сообщений "передает" авиакомпанию под надзор министерства экономики, или министр сообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") берет на себя политическую ответственность за возврат кредита. Швинки инициировал созыв заседания правления партии "Прогрессивные", чтобы решить, что ответить на этот своего рода ультиматум "зеленых крестьян".

Между тем, Эвика Силиня решила для того, чтобы надавить на "зеленых крестьян", обратиться за помощью к оппозиции. Однако сегодня премьера ждало разочарование - Объединенный список дал понять, что не готов голосовать за предоставление кредита. По слухам, завтра утром аналогичный ответ даст и Национальное объединение.

×
Читайте нас также:
#бюджет #оппозиция #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео