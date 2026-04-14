"Зеленые крестьяне" потребовали от министра сообщений взять на себя политическую ответственность за то, что 31-го августа основную сумму кредита с процентами airBaltic вернет.

Завтра премьер предпримет очередную попытку уговорить "зеленых крестьян" проголосовать в бюджетной комиссии Сейма за предоставление airBaltic кредита в размере 30 миллионов. "Зеленые крестьяне" сегодня выдвинули два условия - или министерство сообщений "передает" авиакомпанию под надзор министерства экономики, или министр сообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") берет на себя политическую ответственность за возврат кредита. Швинки инициировал созыв заседания правления партии "Прогрессивные", чтобы решить, что ответить на этот своего рода ультиматум "зеленых крестьян".

Между тем, Эвика Силиня решила для того, чтобы надавить на "зеленых крестьян", обратиться за помощью к оппозиции. Однако сегодня премьера ждало разочарование - Объединенный список дал понять, что не готов голосовать за предоставление кредита. По слухам, завтра утром аналогичный ответ даст и Национальное объединение.