Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Я могу попросить отставку одного министра, или другого министра...» 1 743

Политика
Дата публикации: 15.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Я могу попросить отставку одного министра, или другого министра...»
ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер готова к радикальным шагам ради того, чтобы Сейм все-таки проголосовал за кредит для airBaltic.

Сегодня вечером премьер Эвика Силиня в прямом эфире поограммы ЛТВ "Kas notiek Latvijā?" пояснила, что имела в виду, когда в социальных сетях написала, что "готова к развалу коалиции". По словам Эвики Силини, она может отправить в отставку министра сообщений Атиса Швинку ("Прогрессивные"), если это будет ценой, чтобы "зеленые крестьяне" проголосовали за кредит, а может уволить и заодно одного из министров от Союза зеленых и крестьян.

Отметим, что завтра уже в 8.00 премьер собирает внеочередное заседание коалиции. На этом заседании может решиться и судьба правительства, и судьба кредита для airBaltic, и... судьба самого airBaltic! Ведь в том же прямом эфире был продемонстрирован документ Госконтроля, где написано, что в связи со сложившейся финансовой ситуации "под угрозой находится существование airBaltic"!

×
Читайте нас также:
#коалиция #министры #правительство #airbaltic #отставка #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
7
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео