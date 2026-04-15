Сегодня вечером премьер Эвика Силиня в прямом эфире поограммы ЛТВ "Kas notiek Latvijā?" пояснила, что имела в виду, когда в социальных сетях написала, что "готова к развалу коалиции". По словам Эвики Силини, она может отправить в отставку министра сообщений Атиса Швинку ("Прогрессивные"), если это будет ценой, чтобы "зеленые крестьяне" проголосовали за кредит, а может уволить и заодно одного из министров от Союза зеленых и крестьян.

Отметим, что завтра уже в 8.00 премьер собирает внеочередное заседание коалиции. На этом заседании может решиться и судьба правительства, и судьба кредита для airBaltic, и... судьба самого airBaltic! Ведь в том же прямом эфире был продемонстрирован документ Госконтроля, где написано, что в связи со сложившейся финансовой ситуации "под угрозой находится существование airBaltic"!