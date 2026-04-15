«Правительство недееспособно!» Шлесерс еще раз обратился к президенту

Дата публикации: 15.04.2026
Оппозиционный политик предупреждает о критической ситуации в национальной авиакомпании.

С жестким заявлением, реагируя на ситуации вокруг airBaltic, сегодня выступил лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс:

"Прогрессивное правительство «Единства» Силини уже недееспособно.

Я призываю президента Латвии Ринкевича потребовать отставки премьер-министра Силини!

В результате бездействия правительства, airBaltic доведена до банкротства, проект Rail Baltica приносит Латвии миллиардные убытки, в результате чего Латвию загоняют долговое иго. Внешний долг достиг уже 21 млрд. евро!

Латвия не может до 3 октября жить без дееспособного правительства! Каждый день, пока продолжает работать правительство меньшинства Силини, приносит огромные убытки Латвийскому государству!

Я, Айнарс Шлесерс, готов взять на себя создание нового правительства профессионалов, которое обеспечило бы профессиональную работу правительства при принятии важных для Латвии решений!

Осталась всего неделя, чтобы была спасена латвийская национальная авиакомпания airBaltic!"

Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
