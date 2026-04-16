Непредоставление государственного займа национальной авиакомпании "airBaltic" стало бы подрывом мобильности, узнаваемости и конкурентоспособности культурного и художественного сектора Латвии, а также радикальным решением, снижающим экспорт и видимость культурной отрасли, считают руководители ряда культурных учреждений, пишет LETA.

В открытом письме, адресованном премьер-министру Эвике Силине (Новое единство), министру сообщения Атису Швинке (Прогрессивные), а также председателям фракций Сейма от "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенного списка", Национального объединения и "Прогрессивных", представители культурной отрасли поддерживают оказание помощи "airBaltic" в условиях энергетического кризиса.

В письме поясняется, что существует спрос на качественные продукты профессионального искусства в различных дисциплинах и культурных форматах. Представители отрасли подчеркивают, что культурная деятельность в Латвии и ее поддержка являются приоритетом как важная часть существования нации, экономики и идентичности.

Авторы письма ссылаются на исследования Европейского союза и ЮНЕСКО, указывая, что около 40% мирового туризма составляет культурный туризм. Руководители культурных учреждений признают, что интерес европейской аудитории к культуре продолжает расти. Они подчеркивают, что латвийских художников приглашают работать за рубежом, а европейские артисты готовы работать в Латвии и регулярно это делают.

"Двустороннее сотрудничество, развитие бренда и поддержка культурного превосходства являются важными факторами, обеспечивающими успех наших креативных индустрий и высокий уровень потребления культуры в обществе", — говорится в письме.

По мнению руководителей культурных учреждений, значительная часть международной узнаваемости культуры обеспечена также "airBaltic". По их оценке, деятельность авиакомпании и ее базирование в Риге имеют стратегическое значение.

"По нашему мнению, несправедливо рассматривать возможность не поддерживать государственный заем для обеспечения деятельности "airBaltic" в этих чрезвычайных условиях", — отмечается в письме.

Представители культурной отрасли акцентируют, что "airBaltic" — это не только функция, но и репутация государства и предмет гордости, поэтому они призывают Сейм и правительство принять "ответственное и дальновидное" решение, чтобы компания могла продолжить работу в том же объеме и с теми же функциями, что и до сих пор.

Письмо рассмотрели член правления Театра Дайлес Юрис Жагарс, член правления Ассоциации продюсеров латвийского кино-сервиса Янис Калейс, член правления Ассоциации кинопродюсеров Латвии Гинтс Грубе, кинопродюсер ООО "Trickster Pictures" и ООО "Dream Well Studio" Матисс Кажа, член правления общества "Рижский международный кинофестиваль" Лиене Треймане и директор хора Латвийского радио Илзе Пайдере-Стаке.

Как уже сообщалось, партнеры по коалиции договорились продолжить работу в правительстве, заявила премьер-министр Силиня после встречи с представителями формирующих коалицию политических сил.

Силиня в четверг пригласила на переговоры представителей "Нового единства", СЗК и партии "Прогрессивные". Премьер отметила, что сегодня в Сейме необходимо решить вопрос о займе национальной авиакомпании "airBaltic". Перед голосованием этот вопрос планируется обсудить во фракциях Сейма.

Также Силиня подчеркнула, что министру сообщения Швинке предстоит обеспечить, чтобы "airBaltic" стала прибыльной компанией. В противном случае ему придется взять на себя ответственность, отметила премьер.

Кроме того, Силиня указала, что Министерство сообщения необходимо реорганизовать, поскольку "многие работы застряли" и не продвигаются вперед. Она ожидает реорганизацию уже в ближайшее время.

В свою очередь лидер "Прогрессивных" Андрис Шувaев выразил надежду, что вопрос о займе "airBaltic" удастся решить как можно скорее.

На коалиционных переговорах "Прогрессивные" также упомянули "скандал с лесопромышленниками", указав, что в случае выявления нарушений ответственность должен будет взять на себя и министр земледелия Армандс Краузе (СЗК).

Агентство LETA уже сообщало, что разногласия между партиями, представленными в правительстве Силини, обострились настолько, что в среду она допустила возможность падения правительства, официальной причиной чего могла стать неспособность "Нового Единства", "Прогрессивных" и СЗК договориться о поддержке авиакомпании "airBaltic".

Ранее депутаты фракции СЗК в Сейме настаивали на "предложении из трех пунктов", включая отставку Швинки, чтобы поддержать предоставление краткосрочного займа "airBaltic" в размере 30 миллионов евро.

Предложение СЗК предусматривало, что поддержка займа будет обеспечена при наличии четкого плана достижения "airBaltic" статуса прибыльной компании, если до голосования в Сейме Швинка уйдет в отставку с поста министра сообщения, взяв на себя политическую ответственность за неконтролируемую ситуацию, и если Силиня возьмет на себя политическую ответственность за выполнение плана по обеспечению прибыльности авиакомпании.

В свою очередь "Прогрессивные" подчеркнули, что не намерены рассматривать предложение СЗК, однако призвали партнеров по коалиции от "Нового единства" к переговорам для достижения договоренности о дальнейшей работе.