Хотя на данный момент нет никаких признаков того, что регистр избирателей не сможет быть использован, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала несколько планов действий на такой случай, сообщил агентству ЛЕТА председатель ЦИК Марис Звиедрис.

Говоря о подготовке к выборам в Сейм, Звиедрис отметил, что места расположения избирательных участков уже известны, и избиратели смогут заранее проголосовать на них с 28 сентября.

Также завершается формирование комиссий избирательных участков. Хотя нормативными актами процесс был предусмотрен до конца мая, значительная часть самоуправлений его уже завершила. Звиедрис отметил, что заявки на работу в участковых комиссиях принимаются и после формального срока, и заинтересованные лица приглашаются связаться с одной из 42 муниципальных избирательных комиссий по всей Латвии.

Председатель ЦИК также сообщил, что утверждены все 16 инструкций ЦИК, которые обновляются и уточняются перед каждыми выборами в соответствии с действующим регулированием.

В четверг на заседании ЦИК было утверждено распределение бюджета для всех муниципальных избирательных комиссий. Общий объём финансирования составляет около семи миллионов евро и предназначен как для оплаты труда сотрудников участков, включая подсчёт голосов, так и для расходов на товары, услуги, материалы и транспорт. Заключение договоров с муниципальными комиссиями планируется завершить до конца апреля, возможно даже раньше.

Говоря о безопасности выборов, Звиедрис подчеркнул, что ЦИК работает с различными сценариями рисков, учитывая озвученные в публичном пространстве опасения по поводу работы информационных технологий. Для большинства систем сбои не окажут существенного влияния на ход выборов, однако исключением является электронный онлайн-реестр избирателей.

Если электронный реестр избирателей не удастся использовать, это существенно повлияет на организацию выборов, и в таком случае придётся применять альтернативные, более неудобные для общества решения, отметил глава ЦИК.

Он указал, что в настоящее время службы безопасности не выявили оснований для сценария, при котором электронный реестр не будет доступен, и ЦИК поддерживает тесное сотрудничество как с разработчиками системы, так и с Государственным агентством цифрового развития. Разработка и совершенствование регистра сейчас идут по плану.

В то же время ЦИК подготовила как минимум пять базовых вариантов действий на случай, если электронный реестр всё же окажется недоступным. Среди них — возвращение к закреплению избирателей за конкретными участками, использование удостоверений избирателя или голосование только с регистрационными конвертами.

Звиедрис пояснил, что полный переход на регистрационные конверты позволил бы сохранить возможность голосования на любом участке, однако имел бы существенный недостаток — подведение итогов выборов могло бы занять более недели, так как все данные пришлось бы проверять вручную, чтобы исключить риск двойного голосования или несанкционированного участия.

«Потеря электронного регистра избирателей была бы наиболее болезненным сценарием с политической и организационной точек зрения, однако даже в таком случае выборы состоятся», — подчеркнул председатель ЦИК.

Как сообщалось ранее, осенью пройдут выборы в Сейм, на которых голоса будут подсчитываться вручную. Обеспечить ручной подсчёт голосов предложил президент Латвии Эдгар Ринкевич, сославшись на опасения по поводу рисков влияния на информационные технологии. В соответствии с действующим регулированием решение о способе подсчёта голосов должна принимать ЦИК, однако она решила передать принятие этого решения Сейму.

Ринкевич выступил с таким призывом после ознакомления с информацией Европейской прокуратуры (EPPO) о возможных нарушениях в сфере закупок информационных технологий и их потенциальном влиянии на процесс выборов в Сейм 2026 года.

В рамках начатого EPPO уголовного процесса Государственная полиция по подозрению в мошенничестве при закупках информационных технологий на сумму 1,5 миллиона евро задержала 21 человека, в том числе государственных должностных лиц.

В качестве меры пресечения заключение под стражу применено к специалисту по публичным закупкам Айнару Бидерсу, бывшему директору Государственного агентства цифрового развития Йорену Лиопе и владельцу и руководителю группы компаний "Corporate Solutions" Айгарсу Церусу.

Уголовный процесс начат в конце прошлого года и квалифицирован по статьям Уголовного закона о мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой, а также о легализации преступно полученных средств в крупном размере, совершённой организованной группой.

По данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителей в государственных закупках как минимум в шести проектах, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 миллиона евро. Есть подозрения, что контракты незаконно обеспечивались при содействии государственных должностных лиц, а полученная прибыль распределялась между участниками.

В пресс-релизе EPPO отмечалось, что реализация некоторых проектов может создавать потенциальные риски для государственной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.