Министр сообщения Атис Швинка (Прогрессивные), исполняющий обязанности министра с марта 2025 года, в прошлом году получил вознаграждение в размере 95 450 евро, свидетельствует декларация должностного лица за 2025 год, доступная на сайте Службы государственных доходов, пишет ЛЕТА.

Также в прошлом году Швинка получил дивиденды от ООО «Ammolite» в размере 50 000 евро, вознаграждение на должности парламентского секретаря Министерства обороны — 21 987 евро, а дивиденды от других компаний составили в общей сложности 2504 евро.

На конец прошлого года Швинке принадлежали 860 524 доли ООО «LIC» номинальной стоимостью 860 524 евро, 1750 долей «Ammolite» номинальной стоимостью 1750 евро, 348 акций АО «Madara Cosmetics» номинальной стоимостью 2175 евро, а также 44 акции АО «Conexus Baltic Grid» номинальной стоимостью 44 евро.

Кроме того, на конец прошлого года в его пользовании находился автомобиль «Audi Q6 e-tron» 2024 года выпуска. Также на конец 2025 года в его собственности оставалась недвижимость в Риге.

Безналичные накопления Швинки на конец прошлого года составляли 287 605 евро и 30 702 доллара США (26 129 евро) в «Swedbank».

При этом долговые обязательства, превышающие 20 минимальных месячных зарплат, установленных Кабинетом министров, на конец 2025 года составляли 7133 евро.

В свою очередь, выданные им займы, сумма которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, на конец прошлого года в общей сложности составляли 550 797 евро.

Как ранее сообщало ЛЕТА, Швинка был утверждён на должность министра сообщения 6 марта прошлого года. До этого, с сентября 2023 года, он занимал должность парламентского секретаря Министерства обороны.