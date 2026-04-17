Власти помогут народу справиться с высокими ценами? 2 1087

Дата публикации: 17.04.2026
фото - Valsts kanceleja

На коалиционном совете также обсудят реорганизацию министерства сообщений.

Близость выборов заставляет правящих политиков... вспомнить о судьбе латвийского народа. Эта судьба становится все печальнее - учитывая стоимость топлива и растущую инфляцию. И вот на ближайшем заседании правительства представители партии "Прогрессивные", которые номинально считаются левыми, тоже решили проявить интерес к жизни простых латвийцев и призвать партнеров по правительству разработать меры поддержки или помощи населению в условиях высоких цен и особенно - в преддверие следующего отопительного сезона. Весь комплекс мер пока еще "Прогрессивные" не озвучили, но известно, что политики этой партии намерены инициировать совместные с Литвой и Эстонией закупки газа, а также скидки на проезд на железнодорожном и региональном автобусном транспорте. Вероятно, министерство экономики, со своей стороны, возобновит диалог с торговыми сетями о подписании дополнений к меморандуму по снижению цен на базовые продукты питания.

Кроме того, как ожидается, правящие обсудят предстоящую реорганизацию министерства сообщений. Как известно, это было одним из условий, которые поставили перед премьером "зеленые крестьяне" в обмен на свою поддержку выдаче кредита airBaltic. Коалиционные партнеры заслушают видение самого министра сообщений Атиса Швинки ("Прогрессивные") возможной реорганизации своего ведомства.

#выборы #газ #цены #транспорт #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
