Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс в социальных сетях сообщил, что вместе с коллегой Янисом Витенбергсом внес поправки, которые бы запрещали "работать курьерами/водителями BOLT/WOLT, которые не сдали экзамены по вождению в CSDD. "Нынешняя вседозволенность должна быть прекращена", - написал депутат в социальной сети X и добавил, что его партия готовит и предложения, дабы ограничить въезд в Латвию граждан третьих стран, которые пытаются попасть сюда якобы для учебы, а на самом деле - чтобы работать или заниматься бизнесом.