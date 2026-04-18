Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутат: «Иммигрантов-курьеров надо ограничить» 2 710

Политика
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутат: «Иммигрантов-курьеров надо ограничить»

Парламентарий сообщил, что внес в Сейм соответствующие предложения. На очереди - борьба с теми гражданами третьих стран, которые сюда приезжают "под видом" студентов.

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс в социальных сетях сообщил, что вместе с коллегой Янисом Витенбергсом внес поправки, которые бы запрещали "работать курьерами/водителями BOLT/WOLT, которые не сдали экзамены по вождению в CSDD. "Нынешняя вседозволенность должна быть прекращена", - написал депутат в социальной сети X и добавил, что его партия готовит и предложения, дабы ограничить въезд в Латвию граждан третьих стран, которые пытаются попасть сюда якобы для учебы, а на самом деле - чтобы работать или заниматься бизнесом.

×
Читайте нас также:
#Латвия #миграция #bolt #трудовая миграция #wolt #CSDD #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
1
0
1
0
6

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео