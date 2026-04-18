Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мне жаль нашу страну...» Домбрава недоволен правительством 4 4124

Политика
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Мне жаль нашу страну...» Домбрава недоволен правительством

Депутат Сейма от Национального объединения оценил работу правящей коалиции.

Депутат Сейма от ныне оппозиционного Национального объединения Янис Домбрава в социальной сети X оценил деятельность правящей коалиции: "Правительство «Единства + прогрессивных + СЗК» свело на нет все, что только можно. Мне жаль нашу страну".

Комментаторы хотя и согласились с этим выводом Домбравы, но напомнили ему, что Нацобъединение находится в оппозиции только последние два года, а до этого десятки лет находились в правящей коалиции, но тоже ничего позитивного для страны не сделали.

"Нацобъединение было в правительстве как минимум 12 лет до этого правительства. Со слабой памятью не надо идти в Сейм, но это, видимо, заразительно там", - написал один из комментаторов.

×
Читайте нас также:
#Сейм #оппозиция #социальные сети #критика #правительство #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
43
0
1
0
2
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео