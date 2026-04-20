Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Быть с США» - Латвия готова уйти под воду Ормузского залива для его разминирования 5 3053

Политика
Дата публикации: 20.04.2026
LETA
Изображение к статье: «Быть с США» - Латвия готова уйти под воду Ормузского залива для его разминирования
ФОТО: Unsplash

Латвия может предложить свои команды по обезвреживанию взрывоопасных предметов с подводной специализацией для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, заявил советник премьер-министра Эвики Силини по национальной безопасности Айрис Риквейлис.

Он добавилл, что Латвия поддерживает международные усилия по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Для достижения этой цели Латвия должна работать вместе с США, сказал Риквейлис.

"Мы рассматриваем возможность вклада нашей страны в тех областях, где у нас есть опыт - обезвреживание взрывоопасных предметов, команды по разминированию с подводной специализацией", - сказал Риквейлис.

По его словам, как только очертания международной коалиции за свободу судоходства в Ормузском проливе станут более четкими, станет ясно и участие Латвии.

Хотя в пятницу Иран объявил, что вновь открывает пролив, в субботу он снова закрыл его после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что США сохранят блокаду иранских портов до достижения мирного соглашения.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Латвия #безопасность #судоходство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
14
0
2
0
1
2

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео