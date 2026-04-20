Латвия может предложить свои команды по обезвреживанию взрывоопасных предметов с подводной специализацией для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, заявил советник премьер-министра Эвики Силини по национальной безопасности Айрис Риквейлис.

Он добавилл, что Латвия поддерживает международные усилия по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Для достижения этой цели Латвия должна работать вместе с США, сказал Риквейлис.

"Мы рассматриваем возможность вклада нашей страны в тех областях, где у нас есть опыт - обезвреживание взрывоопасных предметов, команды по разминированию с подводной специализацией", - сказал Риквейлис.

По его словам, как только очертания международной коалиции за свободу судоходства в Ормузском проливе станут более четкими, станет ясно и участие Латвии.

Хотя в пятницу Иран объявил, что вновь открывает пролив, в субботу он снова закрыл его после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что США сохранят блокаду иранских портов до достижения мирного соглашения.