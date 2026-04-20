"Новое Единство" в своей программе на предстоящих выборах в Сейм предложит объединить Министерство здравоохранения и Министерство благосостояния, сообщил в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство).

Абу Мери отметил, что не видит здравоохранение отдельно от сферы благосостояния и социальной политики. По его мнению, эти сферы должны быть объединены.

"Мы стали жить дольше, но у нас больше проблем и заболеваний. Поэтому социальная составляющая должна идти вместе со сферой здравоохранения", - подчеркнул министр.