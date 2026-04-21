Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсуждать возможность для пенсионеров направлять часть накоплений второго пенсионного уровня на здравоохранение, следует из его заявления в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Министерство благосостояния (МБ) и правительство в целом не поддерживают идею разрешить жителям изымать накопления второго пенсионного уровня. Как отметил Узулниекс, если есть желание разрешить использование этих средств для каких-либо целей, такое решение не должно быть спонтанным и требует серьёзной оценки возможных последствий в будущем.

По словам министра, не следует создавать ситуацию, при которой человек изымает накопления второго пенсионного уровня, что приводит к снижению размера его пенсии. Он подчеркнул, что для него как для министра важно, чтобы человек, выходя на пенсию, получал максимально возможный её размер.

Узулниекс добавил, что если в результате оценки МБ придёт к выводу, что после выхода на пенсию человек может направить часть накоплений на здравоохранение и это будет ему выгодно, «тогда это можно попробовать реализовать».

«Детали пусть оценивают эксперты, но возможность в будущем направить часть средств на здоровье необходимо рассмотреть», — сказал министр.

Он напомнил, что большинство жителей Латвии поддерживают идею разрешить изъятие накоплений второго пенсионного уровня, однако как эксперты, так и разработчики пенсионной системы считают это плохой идеей, что подтверждает пример Эстонии.

Как сообщалось, Сейм недавно вернул в комиссию по мандатам, этике и заявлениям инициативы жителей о возможности изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Ранее комиссия решила отклонить инициативы, однако парламент не поддержал это решение, и вопрос был направлен на повторное рассмотрение.

Ранее министерства, финансовый сектор и социальные партнёры призывали не поддерживать эти инициативы.