Глава минздрава Хосам Абу Мери поведал «сенсацию». Нет, деньги на анализаторы для больных диабетом 1-го типа пока не нашлись, на уменьшение очередей к врачам и на операции тоже пока средств… Зато есть суперплан.

Абу Мери предлагает в конце года объединить минблаг и минздрав. «Это будет предвыборное предложение «Нового Единства», – сообщил с гордостью министр здоровья.

Возникает вопрос: а где министр и его партия были раньше? Что им, столько лет находясь у власти, мешало провести такую реорганизацию?

Справедливости ради отметим, что год назад глава минфина от «Нового Единства» Арвилс Ашераденс, начиная работать над проектом бюджета-2026, обмолвился о целесообразности объединения министерств. Однако до конкретики дело не дошло — видимо, свои же однопартийцы предложили ему на министерства и чиновников не замахиваться и искать другие варианты экономии госсредств — без покушения на госуправление.

Отметим, что ничего революционного в предложении главы минздрава нет — это, как говорится, давно забытое старое. Начиная с 1992-го и по 2002-ой год отдельного министерства здоровья тоже не было — отрасль здравоохранения находилась именно в ведении минблага: после восстановления независимости было модно возвращаться к опыту первой республики и минздрав решили не создавать, поскольку во время Первой республики за медицину и социальную помощь отвечало одно ведомство — министерство народного благосостояния.

Правда, были так называемые министры без портфеля — госминистры здоровья, которые при минблаге курировали сферу здравоохранения.

Лишь при правительстве Репше под давлением самих медиков было образовано министерство здоровья, которое существует и по сей день. За этот период, то есть за 23 года сменилось аж 16 министров, не считая тех, кто временно исполнял обязанности министра здоровья!

Нельзя сказать, что отдельное министерство как-то очень помогло самой сфере медицинских услуг: и хотя за последние годы бюджет здравоохранения значительно вырос — особенно в период пандемии, – все равно Латвия по объему финансирования здравоохранения в ЕС занимает одно из последних мест. Зато мы в числе лидеров по размеру финансирования медицинских услуг самими пациентами.