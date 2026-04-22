«Это может стать самым большим экономическим потрясением в этом веке!» 0 720

Политика
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это может стать самым большим экономическим потрясением в этом веке!»

Бывший шеф Бюро защиты Конституции оценил последствия кризиса в Персидском заливе.

Экс-директор Бюро защиты Конституции и бывший советник президента Янис Кажоциньш в интервью ТВ-24 предупредил, что война на Ближнем Востоке может привести к самому большому экономическому потрясению века. Ведь без столь необходимых природных ресурсов - газа, нефти, геллия, удобрений, - могут остаться десятки стран. Поставки нарушены и когда они будут восстановлены и в каком объеме - неизвестно.

Кажоциньш напомнил, что Иран разбомбил производство сжиженного газа в Катаре и Катар уже заявил, что на восстановление такого уровня производства понадобится 4-5 лет. "А ведь Катар поставляет около 20 процентов мирового объема сжиженного газа! Латвия, кстати, тоже закупает именно сжиженный газ", - отметил эксперт. Он обратил внимание на призыв лидера КНР открыть Ормузский пролив. "Руководитель Китая просто так такими заявлениями не бросается. Причина очевидна - 90% экспорта иранской нефти идет на Китай, а США заблокировали иранские порты и поставок больше нет", - сказал Я. Кажоциньш.

