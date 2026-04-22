Министерство будет следить за ценами на топливо. А снижать не пробовали?

Дата публикации: 22.04.2026
Внедрен "оперативный инструмент мониторинга".

Министерство экономики (Минэкономики) разработало новый оперативный инструмент мониторинга цен на горючее, который обеспечивает актуальную для общества и предпринимателей, ежедневно обновляемую информацию о ценах на нефть и нефтепродукты на международных биржах, а также динамику розничных цен на горючее в крупнейших в Латвии сетях автозаправочных станций.

"Инструмент был создан на фоне существенных колебаний цен, вызванных геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и ростом цен на нефтепродукты на международных рынках. В таких условиях актуальная, прозрачная и регулярно обновляемая информация важна как для жителей, так и для предпринимателей, чтобы принимать решения, основанные на объективной информации", - говорится в сегодняшнем заявлени министерства экономики.

Оперативный инструмент мониторинга отражает изменения цен на нефть и газ на европейских биржах, а также динамику розничных цен на горючее в Латвии. Данные обновляются ежедневно, обеспечивая как можно точное отражение ситуации.

Новый инструмент дополняет подготовленные Минэкономики регулярные отчеты по мониторингу цен на горючее, которые публикуются дважды в месяц и дают углубленный анализ тенденций рынка нефти и цен на горючее в Латвии и Балтии. Подготовку такой отчетности Минэкономики определяет постановление правительства, предусматривающее до 16 июня 2026 года регулярно информировать о мониторинге цен на горючее на мировых биржах и их влиянии на народное хозяйство Латвии.

Как утверждается в заявлении минэкономики, внедрение инструмента оперативного мониторинга является частью комплекса мер правительства, направленных на снижение влияния роста цен на топливо. Правительство в марте и апреле этого года приняло ряд решений, в том числе о временном снижении акцизов на дизельное топливо и механизме выплаты солидарности в случаях, когда розничная цена превышает рассчитанную Минэкономразвития ориентировочную цену более чем на 3%.

Минэкономики продолжит регулярно информировать общественность о развитии цен на топливо и обеспечит доступность данных для повышения прозрачности рынка и уменьшения негативного влияния колебаний цен. Отчеты и оперативное средство мониторинга цен на горючее доступны на веб-сайте Минэкономики.

#нефть #цены #Латвия #рост цен #нефтепродукты
Эдуард Эльдаров
