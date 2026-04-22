Ринкевич в Баку: Латвия может стать точкой опоры для экспорта Азербайджана в ЕС 2 774

Политика
Дата публикации: 22.04.2026
LETA
Латвия может стать важной опорной точкой для экспорта Азербайджана в Европейский союз (ЕС) и особенно на рынки североевропейского региона, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который находится с делегацией бизнесменов с официальным визитом в столице Азербайджана Баку.

Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Ринкевич выразил решимость укреплять стратегическое партнерство между двумя странами через углубление политического диалога и развитие практического сотрудничества, в том числе экономического.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия заинтересована в укреплении и расширении стратегического партнерства. Президент Латвии выразил надежду, что официальный визит и недавнее заседание межправительственной комиссии в Шуше придадут новый импульс укреплению практического сотрудничества в приоритетных отраслях.

Президент Латвии отметил, что латвийско-азербайджанский бизнес-форум будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между предприятиями двух стран, так как существует потенциал для сотрудничества в области информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, транспорта и логистики, лесного хозяйства, фармацевтики, чистых и зеленых технологий.

Ринкевич выразил заинтересованность Латвии в активизации сотрудничества в области сельского хозяйства, а также в укреплении обмена опытом в сфере сельскохозяйственного образования, например, в использовании дронов и других инновационных технологий в сельском хозяйстве.

Стороны обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Президент Латвии приветствовал положительную динамику в двустороннем диалоге между Азербайджаном и Арменией, за которой последовало парафирование мирного договора в Вашингтоне в августе 2025 года. Президент Латвии с нетерпением ожидает скорейшего подписания и ратификации мирного договора, который, по его мнению, станет исторической вехой в обеспечении безопасности всего региона.

Президенты обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и Украине. Ринкевич выразил благодарность Азербайджану за конструктивный обмен мнениями с ЕС по вопросам устранения рисков уклонения от санкций.

"Очень важно продолжать это сотрудничество, чтобы предотвратить любую поддержку войны и усилия России по региональной дестабилизации. Также важно продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине", - сказал президент Латвии.

Ринкевичс также подтвердил свою солидарность с народом Азербайджана в связи катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" в декабре 2024 года, а также атакой иранского беспилотника на Нахичевань в марте этого года.

В ходе встречи президент Латвии приветствовал наметившуюся в последнее время положительную динамику в отношениях между Азербайджаном и ЕС, которая может открыть новые возможности для двустороннего сотрудничества. По его оценке, отношения между ЕС и Азербайджаном имеют значительный потенциал для развития в ближайшие годы, особенно в сферах энергетики и коммуникаций, в том числе за счет развития потенциала Транскаспийского транспортного коридора.

В ходе официального визита были подписаны декларация о намерениях по сельскохозяйственному сотрудничеству, меморандум о взаимопонимании по консульскому сотрудничеству между министерствами иностранных дел, стратегический межведомственный план действий на 2026-2027 годы между Государственной пограничной службой Азербайджана и Государственной пограничной охраной Латвии и другие документы.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
