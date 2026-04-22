Все выше, и выше, и выше: как растут долги национальной авиакомпании airBaltic 2 2027

Дата публикации: 22.04.2026
Итак, государство выделило 30 млн евро национальному авиаперевозчику. Деньги по государственным меркам небольшие, тем не менее, эта «соломинка» едва ли не переломила хребет правительственному верблюду.

Оттого интересно, какие аргументы приводили сторонники и противники финансирования airBaltic в ходе дебатов в парламенте.

Доводы «за»: «Стратегическая инфраструктура»

Глава Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша, представляя правительственный план дотации, назвала его «целенаправленным шагом, чтобы уменьшить порожденное конфликтом в регионе Ближнего Востока негативное влияние на финансовую ситуацию акционерного общества Air Baltic Coropration».

– Первый из таковых есть срок кредита – до 31 августа 2026 года, – отметила А.Чакша. К займу применяются процентные ставки, а депутаты руководимой ею комиссии «могли познакомиться со всеми материалами, в том числе также документами ограниченного доступа, тщательно оценивая все риски».

– Депутаты однозначно признали, что airBaltic — это не только национальная авиакомпания, это государственно-стратегическая инфраструктура с существенным влиянием на латвийский экспорт и народное хозяйство в целом. Мы объективно осознаем, что этот заем в одиночку не решит вызовы всей компании. Однако, оценивая ситуацию с позиций общих интересов общества, очевидно, что это финансирование создает необходимые предпосылки для благоприятного сценария развития и стабильности предприятия.

«Тут надо перевозить кокаин, а не людей»

Но тут же на трибуне возник скептик – депутат Айва Виксна. Оговорившись, мол, конечно, airBaltic – «гордость Латвии», депутат перешла в наступление:

– Хватит врать другим и себе в поисках оправданий собственных ошибок, лжи, неспособности и безответственности! Вспомним историю Латвии – Parex banka, Liepājas metalurgs и обещание «Больше никогда!». «Мне неясны условия возврата займа, сроки, вид, как это возможно отработать», – сказала А.Виксна. Она считает, что, если airBaltic выполняет некие общественно значимые функции, то это необходимо зафиксировать в стратегических документах коммерческого предприятия: «Тогда не было бы сегодняшней дискуссии и мы каждый год какую-то денежку дотировали бы».

Ее сопартиец, известный депутат-предприниматель в транспортной сфере Андрис Кулбергс, заявил: – Коллеги, airBaltic действительно надо попытаться реструктуризировать, но для этого должен быть конкретный план…

Правительство еще в 2023 году должно было «принять концептуальный вопрос – спасаем airBaltic или смотрим на альтернативу». В настоящее время, подчеркнул политик, компания продолжает работать в стиле отбывшего на родину незаменимого специалиста герра Гаусса. «Нельзя приходить в последний миг».

Напомнив историю с IPO (первичным размещением ценных бумаг), которое якобы должно было принести 308 млн евро, А.Кулбергс подчеркнул: «План больше не работает». В то время, как компания продолжает завлекать пассажиров рекламными «вишенками», в действительности получается, что «тут надо перевозить кокаин, а не людей, чтобы можно было окупить…»

Затем А.Кулбергс перешел к анализу собственности airBaltic, упомянув, что таковой «более не принадлежит ничего», только лишь «скорлупа» в виде товарного знака. Все остальное – собственность кредиторов, а не акционеров, т.е. государства.

«Улететь в Лондон из Таллина втрое выгодней чем из Риги»

Такие парадоксы ценообразования airBaltic привел в своем выступлении депутат Артурс Бутанс. Ему, представителю Национального объединения, непонятно, почему наше правительство в таком случае не ведет переговоров с коллегами из Литвы и Эстонии, чтобы те также инвестировали – «и вместе решали эту проблему, ибо авиакомпания нужна всем трем Балтийским государствам».

Эдмундс Зивтиньш также продолжил тему о разнице цен: билет Рига-Лондон стоит 496,99 евро, в то же время Вильнюс-Лондон – 168,99 евро. «Мне окупится дорога на такси до аэропорта Вильнюса и обратно. И все равно еще получится дешевле. Разница 328 евро».

Бывший начальник Дорожной полиции Э.Зивтиньш сравнил airBaltic с перманентно дотируемым столичным предприятием общественного транспорта Rīgas satiksme. В таком случае, правительство со своей стороны должно иметь право определять тарифную политику компании.

«Фактически все национальные авиакомпании нерентабельны»

Такую печальную констатацию озвучил внефракционный депутат из бизнес-среды Дидзис Шмитс.

– Ни одна нацкомпания – по меньшей мере в Европе – по сути не рентабельна. Их всех субсидируют.

На фоне снижения цен Ryanair, чей шеф Майкл О’Лири заявил, что билеты удешевляются в 4 раза, действия правительства Латвии выглядят как «купили 10 такси Lexus, чтобы попытаться конкурировать с Bolt». Со своей стороны, Ryanair не боится судиться даже с родным правительством Ирландии и якорным аэропортом Дублина, чтобы выбить себе выгодные условия -- «есть мировая компания, которая показала, что, оптимизируя расходы (один тип самолетов и так далее) можно заработать в этом авиабизнесе».

Тут, если что, Д.Шмитс попал пальцем в небо: флот airBaltic уже давно состоит только из однотипных Airbus A220-300. Но вот собираемые в Канаде на бывших мощностях Bombardier, проданных европейскому авиаконцерну, лайнеры, по своей технологичности и ремонтопригодности явно уступают основному типу Ryanair – Boeing 737-800. Кроме того, ирландский лоукостер эксплуатирует 209 Boeing 737 MAX 8-200 и 26 Airbus A320-200. Всего же у Ryanair 3 основных типа и еще 3 вспомогательных.

Янис Витенбергс, бывший министр экономики, а ныне депутат от Нацобъединения, также выразил сомнения в дотациях airBaltic, указав, что «Брюссель довольно строго регулирует поддержку национальным этим авиакомпаниям», расценивая это как «искажение рынка»!

– И сегодня, если это подается как заем, то мы все знаем, что это инвестиция.

В результате Нацобъединение… не участвовало в голосовании. Это позволило снизить кворум, и, несмотря на то, что заем поддержало относительное меньшинство (49 из 100) депутатов, он все же прошел. Ждем неизбежного продолжения!

#инвестиции #финансы #Латвия #транспорт #долги #депутаты #airbaltic #экономика
Автор - Ник Кабанов
