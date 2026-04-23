Рост цен на топливо из-за войны США и Израиля в Иране грозит создать экономический кризис, пишут общественные СМИ. То же самое может произойти и через три года, когда Латвии придется выполнять цели климатической политики в сфере транспорта.

К 2030 году треть ископаемого топлива должна быть заменена возобновляемыми источниками энергии. Политики, опасаясь недовольства общества ростом цен на топливо, отложили меры по "озеленению" транспорта на последний момент.

Возможно ли достичь намеченных целей и одновременно сохранить разумные цены на топливо?

Сейчас заправляться более экологичным, но и более дорогим топливом - выбор каждого водителя. Единственное, чего нельзя избежать, - это обязательные добавки, производимые из возобновляемых ресурсов. Их доля невелика - около 7%. Однако в ближайшие годы ситуация быстро изменится, и цена топлива, особенно дизельного, приблизится к цене самого дорогого - гидрогенизированного растительного масла (ГВО).

Эти изменения затронут всех, поскольку цены на сельскохозяйственную продукцию и товары на полках магазинов также зависят от топлива, в основном от дизельного. Такой поворот событий предотвратить невозможно. К нему можно было подготовиться как минимум за пять лет, но латвийские политики отложили это до последнего момента.

Европа, включая Латвию, взяла на себя обязательство достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что выбросы парниковых газов должны быть сокращены до уровня, который можно будет компенсировать естественными механизмами поглощения, такими как леса, а также различными технологическими решениями. Путь к этой цели разделен на несколько этапов. 2030 год станет важным промежуточным этапом, когда Европейская комиссия оценит, выполнили ли страны свои обещания.

Из всех выбросов наибольшая доля - 97% - приходится на автомобильный транспорт. Более двух третей приходится на легковые автомобили. Хотя министры и политики любят говорить об увеличении количества электромобилей и государственной поддержке при их покупке, выгода от этого пока незначительна. Только состоятельные семьи могут позволить себе купить новые электромобили, и даже подержанные по-прежнему слишком дороги для большинства водителей.