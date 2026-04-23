В конце марта этого года в консолидированном совокупном бюджете был профицит в размере 6,5 млн евро, свидетельствует опубликованная информация Совета по фискальной дисциплине (СФД), пишет ЛЕТА.

СФД отмечает, что год назад в это же время в консолидированном совокупном бюджете был дефицит в размере 521,2 млн евро.

По данным СФД, на конец марта в государственном специальном бюджете сформировался профицит в размере 146,3 млн евро, в бюджете самоуправлений — профицит в размере 113,7 млн евро, а в бюджете производных публичных лиц — профицит в размере 18,6 млн евро.

В свою очередь в государственном основном бюджете на конец марта образовался дефицит в размере 272 млн евро.

Сравнивая доходы и расходы этого года с показателями 2025 года, СФД констатировал рост доходов на 18,1%, или на 731,9 млн евро. Более стремительный рост доходов объясняется поступлениями из Европейского союза (ЕС), где доходы увеличились в два раза, или на 492 млн евро.

Расходы увеличились на 4,5%, или на 204,2 млн евро. Самый быстрый рост расходов наблюдался в капитальных расходах, которые увеличились на 59,4%, или на 196,1 млн евро.

СФД отмечает, что в законе о бюджете на 2026 год расходы консолидированного совокупного бюджета запланированы в размере 20,9 млрд евро. Согласно прогнозу СФД, около 4,8 млрд евро предусмотрено на первый квартал. В первые три месяца 2026 года фактические расходы были на 0,9%, или на 43,4 млн евро меньше, чем прогнозировалось.

СФД указывает, что пока доступны данные только за первые три месяца года, однако текущие расходы в целом соответствуют прогнозам. Расходы первого квартала составляют 22,9% от общего запланированного объема расходов на 2026 год, тогда как доходы — 25,1% от годового плана.