В последние годы геополитические события всё более ясно показывают тесную связь между энергетикой и безопасностью. Обсуждения возможных кризисных сценариев в Балтийском регионе заставляют обратить внимание и на стратегически важные транспортные и экспортные маршруты. Одной из таких тем является экспорт российской нефти через порты Балтийского моря и вопрос — в какой степени это может стать инструментом влияния в случае конфликта.
«Случай Ормузского пролива, помимо прочего, показывает, что нам — НАТО и северным странам — следует больше внимания уделять тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить. Всякие там перерезания логистики Мурманска и оккупации Калининграда — это уже потребовало бы большей политической воли, но закрытие Балтийского моря в случае нападения на страны Балтии должно быть таким бесспорным первым ответным шагом, и если бы русские увидели, что это серьёзно, думаю, это послужило бы эффективным сдерживанием. 40+% от общего экспорта нефти — это много», — такое мнение на платформе «X» высказывает писатель и обозреватель политических процессов Юргис Лиепниекс.
К обсуждению подключились другие пользователи:
Рихард: У России есть альтернатива — отправлять через канал Белого моря/Балтийского моря.
Улдис: Если не учитывать Чёрное море, то это практически весь объём нефти, который обеспечивает России доходы. Платежи за нефть из Китая больших денег не приносят. Китай умеет заключать правильные договоры с идиотами, не так как западные страны.
Лаурис: Не будет этого. Северная Европа и Европа в целом слишком трусливы и русофильны. Они скорее оставят страны Балтии на растерзание, чем вступят в конфронтацию с русскими.
Юрис: Украинцы бы так сделали. У нашего и скандинавского политического руководства с их политикой «не нужно эскалировать» вряд ли хватит смелости. Технически это могли бы выполнить датчане/норвежцы, но финнам пришлось бы нести основную нагрузку, так как их острова получили бы ответный удар.
Hormuzas līča gadījums cita starpā rāda, ka mums, NATO, ziemeļvalstīm vairāk uzmanības jāpievērš tam, ka krīzes situācijā mēs viegli varam pilnībā bloķēt krievijas naftas eksportu caur Baltijas jūras ostām. Un tie ir vairāk nekā 40% (!) no visa kopējā Krievijas naftas eksporta.…— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) April 21, 2026
