В Латвии назвали самый эффективный контрудар, если Россия покусится на страны Балтии

Дата публикации: 23.04.2026
В последние годы геополитические события всё более ясно показывают тесную связь между энергетикой и безопасностью. Обсуждения возможных кризисных сценариев в Балтийском регионе заставляют обратить внимание и на стратегически важные транспортные и экспортные маршруты. Одной из таких тем является экспорт российской нефти через порты Балтийского моря и вопрос — в какой степени это может стать инструментом влияния в случае конфликта.

«Случай Ормузского пролива, помимо прочего, показывает, что нам — НАТО и северным странам — следует больше внимания уделять тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить. Всякие там перерезания логистики Мурманска и оккупации Калининграда — это уже потребовало бы большей политической воли, но закрытие Балтийского моря в случае нападения на страны Балтии должно быть таким бесспорным первым ответным шагом, и если бы русские увидели, что это серьёзно, думаю, это послужило бы эффективным сдерживанием. 40+% от общего экспорта нефти — это много», — такое мнение на платформе «X» высказывает писатель и обозреватель политических процессов Юргис Лиепниекс.

К обсуждению подключились другие пользователи:

Рихард: У России есть альтернатива — отправлять через канал Белого моря/Балтийского моря.

Улдис: Если не учитывать Чёрное море, то это практически весь объём нефти, который обеспечивает России доходы. Платежи за нефть из Китая больших денег не приносят. Китай умеет заключать правильные договоры с идиотами, не так как западные страны.

Лаурис: Не будет этого. Северная Европа и Европа в целом слишком трусливы и русофильны. Они скорее оставят страны Балтии на растерзание, чем вступят в конфронтацию с русскими.

Юрис: Украинцы бы так сделали. У нашего и скандинавского политического руководства с их политикой «не нужно эскалировать» вряд ли хватит смелости. Технически это могли бы выполнить датчане/норвежцы, но финнам пришлось бы нести основную нагрузку, так как их острова получили бы ответный удар.

