Андрис Спрудс не сомневается, что США «придут на помощь» 3 718

Политика
Дата публикации: 24.04.2026
Euronews
Изображение к статье: Андрис Спрудс не сомневается, что США «придут на помощь»
ФОТО: LETA

Андрис Спрудс не сомневается, что США «придут на помощь», если возникнет необходимость в коллективной обороне альянса США поддерживают «отличные отношения» с союзниками по НАТО, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа выйти из альянса: об этом в интервью Euronews заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс:

«Я считаю, что альянс остаётся сильным, что это альянс „один за всех, все за одного“. Это выгодно для всех государств, включая Соединённые Штаты».

Министр также не сомневается в том, что США «придут на помощь», если будет задействована статья 5 Устава НАТО (о взаимной обороне Альянса).

Отношения между США и другими союзниками по НАТО резко ухудшились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и ещё больше обострились на фоне войны с Ираном: Трамп резко раскритиковал союзников за отказ принять участие в действиях США на Ближнем Востоке.

Латвийский министр признал, что, поскольку внимание Вашингтона сейчас переключено на Иран, Украина и Европа могут испытать «нехватку» оружия из США, хотя подчеркнул, что по большей части сокращения поставок связаны с общими недостатками военной промышленности Европы.

Спрудс также отметил, что Европа готова внести свой вклад в возобновление судоходства в Ормузском проливе, и Латвия готова принять в этом участие.

