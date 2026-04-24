Один из руководителей торгово-промышленной палаты, предприниматель Нормундс Бергс отреагировал на инициативу министра здоровья об объединении минблага с минздравом. "Объединение министерств никоим образом не уменьшает бюрократию. Бюрократия уменьшается, если мы не делаем ненужных дел. Если мы не просим заявлений и согласований. Если мы не проводим заседаний комиссий и не проводим проверки. Если мы не просим различных разрешений. В конце концов, если мы ликвидируем учрежения", - "рецепты" реального уменьшения бюрократии озвучил Н. Бергс.